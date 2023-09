Pour cela, l'État fédéral et les entités fédérées doivent coopérer et se coordonner, a-t-elle plaidé. L'ASBL Affaire Climat et quelque 58.000 citoyens ont introduit une action en justice contre l'État et les trois Régions afin de les contraindre à respecter leurs engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre (GES), sous peine d'astreintes. "La politique climatique belge est éclatée" entre les différents niveaux de pouvoir, a avancé Me Billiet. "Or, il faut travailler ensemble pour mener une politique climatique performante. Le premier juge avait souligné cette nécessité dans son jugement de juin 2021 en parlant de 'saine et loyale coopération'", a rappelé l'avocate. Celle-ci a dit "plaider pour une coopération intra-belge afin de valoriser le potentiel d'aller plus loin", ajoutant que "le prix de ce cloisonnement est une perte de potentiel d'action dont nous avons urgemment besoin". Le Giec (Groupe d'experts des Nations Unies sur l'évolution du climat) souligne lui aussi l'importance de mener des politiques "cohérentes et intégrées", a-t-elle fait remarquer.