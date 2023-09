Ali est un cabossé de la vie. Au sens figuré comme au sens propre. Il a un œil au beurre noir. Il présente une cicatrice récente à l’arcade sourcilière gauche. Il porte une attelle de poignet qui lui enserre une partie de la main droite. Quand la présidente de cette chambre correctionnelle l’appelle pour prendre place sur le banc des prévenus, il se lève mollement et s’avance.

Les faits qui lui valent de se retrouver devant la justice pénale ne trouvent pas véritablement d’explication rationnelle. Ils sont un exemple des problèmes rencontrés dans le quartier de la gare du Nord à Bruxelles. Ils attestent de la difficulté du travail de policier dans cet environnement et du fait que, sur un rien, la situation peut complètement déraper.

Le premier fait date de septembre 2022. Une patrouille de police intervient rue d’Aarschot, une artère du quartier nord connue pour ses nombreuses vitrines d’où s’exerce la prostitution. Un homme est fortement alcoolisé. C’est Ali. Il est dans un tel état que les policiers appellent le service 100 pour le prendre en charge.

Ce n’est visiblement pas du goût d’Ali. D’après le PV, synthétisé par la juge lors de l’audience, Ali empoigne alors un tesson de bouteille et en menace un des policiers. Celui-ci dégaine son arme et Ali lâche le tesson. Invité à s’expliquer, Ali fait la moue : “Je ne suis pas sûr”, dit-il. Et, à l’appui de ses dénégations, il dit que “quand je bois, je prends des canettes” et non des bouteilles.

Cela ne convainc pas la juge qui lui fait remarquer que les tessons de bouteilles brisés et abandonnés sur le sol doivent être fréquents dans une artère comme la rue d’Aarschot et qu’il était alors dans un état d’ivresse avancé.

L’omniprésence de l’alcool

Ali le concède. Arrivé en Belgique il y a trois ans, où, dit-il il travaille, il a effectivement un problème d’alcool. “J’ai passé la moitié de ma vie à boire, en Algérie et en Belgique”, dit-il.

Trois semaines plus tard, Ali, qui déambule dans le quartier, suscite à nouveau l’intérêt de policiers en patrouille. Il tient des propos incohérents et est vu avec un grand couteau doté d’une lame de 30 cm. À la vue des policiers, il cache le couteau et prend la fuite. Il est rattrapé. D’après le PV, il dit avoir jeté le couteau qui ne sera pas retrouvé. Seule une Opinel sera saisie sur lui. Sur PV, il reconnaît la détention de ce grand couteau qu’il voulait vendre et qu’il ne pouvait cacher vu sa taille.

”Vous êtes alcoolique. Vous prenez des drogues ?”, lui demande la juge. “Cela m’est arrivé”, répond-il évasivement. Il reconnaît consommé du cannabis et avoir “essayé” la cocaïne.

Alcoolisé ou sous influence, Ali dérape. Mais il ne comprend pas qu'il représente un danger pour lui et pour les autres.

Sur interrogation de la présidente, il le reconnaît : il prend du Rivotril et du Lyrica. Ces deux médicaments sont largement détournés au Maroc et en Algérie. Ils provoquent une forte addiction et donnent un sentiment de surpuissance, tout en désinhibant. “Cela m’a été prescrit pour arrêter l’alcool”, dit-il.

Mais, aujourd’hui, devant le tribunal, Ali l’assure : il n’y avait pas de grand couteau. Interrogé sur sa situation, il dit qu’il attend une réponse à sa demande d’asile et qu’il vit dans un foyer.

Ce deuxième épisode sera alors aussi passé au bleu. Mais, en juillet dernier, “après une nouvelle chance”, dit la juge, Ali fait encore parler de lui. Toujours rue d’Aarschot, des policiers le voient sortir un couteau pourvu d’une lame de 30 centimètres et de racler le sol d’un air menaçant. Des passants, horrifiés, partent en courant. Les policiers interpellent Ali qui, aujourd’hui devant le tribunal, l’assure : “Je ne suis pas méchant”.

”Allez-vous un jour sortir de votre corps. Réfléchissez à ceux qui assistent à une telle scène”, lui dit la juge avant de lui intimer de s’asseoir, le temps de juger une autre affaire avec un détenu que les policiers viennent d’emmener menotté dans la salle d’audience.

Dans le déni

L’examen de cette autre affaire prend une demi-heure. À l’issue de celle-ci, la juge demande à Ali de se lever. “Avez-vous pu vous mettre à la place de ces gens qui ont assisté à une telle scène”, lui demande le juge. “Je n’ai pas de comportement de violence”, répète Ali, avant de dire : “Je crois que je vais changer de quartier”.

La procureure saisit la balle au bond : “C’est de comportement qu’il faut changer !”. Elle ne s’attarde pas sur le deuxième épisode car aucun couteau n’a été retrouvé. Mais elle estime les deux autres faits établis et, vu qu’Ali a déjà bénéficié d’une suspension du prononcé pour vol qualifié, elle préconise une peine de prison entre un an et 15 mois.

La tâche de la défense est malaisée. L’avocat évoque une consommation d’alcool disproportionnée, un quartier compliqué.

Avant de prendre l’affaire en délibéré, pour un jugement le 28 octobre, la juge insiste. “Il est grand temps que vous compreniez que, si vous n’êtes pas méchant, vous êtes néanmoins un danger”. Et que tout cela pourrait très mal finir. Et de faire référence au fait que dans ce quartier nord, en novembre 2022, un policier a été tué, égorgé, par une personne au profil instable comme l’est aussi Ali.

”Un jour, un policier voudra peut-être vous maîtriser et vous sortirez un couteau”, avec, poursuit la juge, une issue mortelle. Pour le policier ou pour Ali.