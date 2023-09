Le mur mitoyen de mon jardin doit être rénové et mon voisin refuse de faire les travaux. Qui a le droit de faire quoi ?

La mitoyenneté d’abord, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un droit de copropriété d’un mur (ou d’une clôture) séparatif de deux propriétés distinctes. Ce mur est présumé appartenir pour moitié en copropriété à chacun des deux copropriétaires.

Qu’entend-on par la rénovation de ce mur ? À l’inverse des réparations d’entretien, il s’agit ici d’une grosse réparation, qui porte sur la structure du mur. Il n’est donc pas question d’une petite réparation mais d’un ouvrage plus important. Et qui dit gros travaux dit en principe accord de son voisin pour réaliser ceux-ci.

Où se trouvent les règles applicables ?

Depuis le 1er septembre 2021, le siège de la matière se trouve dans le livre III du nouveau Code civil, plus précisément dans le chapitre concernant les relations de voisinage. Les murs mitoyens construits avant cette date restent quant à eux soumis aux règles de l’ancien Code civil, reprises dans son chapitre concernant les servitudes. En tout état de cause, les diverses possibilités examinées ici sont identiques dans un régime comme dans l’autre.

Venons-en à la réponse théorique… En conclusion, les travaux de rénovation, qui résultent souvent de la vétusté, sont à charge des deux copropriétaires, chacun pour moitié, sauf (1) si la rénovation est causée exclusivement par le fait de l’un d’eux ou, (2) si l’un des copropriétaires (exempt de faute et n’utilisant plus le mur) ne souhaite pas exposer de frais et décide de faire abandon de son droit de mitoyenneté en faveur de son voisin.

En pratique, que faire et comment…

Très concrètement, que pouvez-vous faire si vous disposez d’un ou plusieurs devis d’entreprise(s) sérieuse(s) pour effectuer une rénovation rendue nécessaire et que votre voisin reste sourd face à votre demande ?

Vous êtes en principe censé coexister avec votre voisin pendant quelques dizaines d’années… Si vos relations deviennent exécrables en raison de ce litige, votre quotidien peut s’avérer réellement difficile à supporter.

Vous pouvez naturellement lancer l’artillerie lourde dès le départ en assignant le voisin devant les tribunaux ; il est cependant certain que cela n’aidera pas à ramener la sérénité dans vos rapports… La sagesse recommande que vous tentiez au préalable une réunion amiable avec lui, le cas échéant accompagné chacun d’un conseil technique.

Si celle-ci n’aboutit pas, une solution ayant fort le vent en poupe à l’heure actuelle consiste à recourir à une médiation menée par un professionnel agréé. Elle fonctionne ; tant mieux, le problème est réglé, en principe assez rapidement, et l’accord pourra être soumis au juge pour être homologué et revêtir alors force de loi pour les parties. Dans le cas contraire, il restera alors le recours à la voie judiciaire.

Le voisin qui souhaite procéder aux travaux nécessaires assignera alors en désespoir de cause celui qui ne veut pas (ou ne réagit pas) devant le juge de paix compétent, qui sera chargé de trancher la question.

Selon toute vraisemblance et dans la plupart des cas, celui-ci autorisera le voisin demandeur à effectuer les travaux nécessaires et condamnera le voisin récalcitrant à lui rembourser sa part dans ceux-ci. Il convient de garder en mémoire que le Code judiciaire confie aujourd’hui au juge la mission importante de tenter de concilier les parties. Si le juge perçoit dans le litige ou dans l’exposé des plaideurs une possibilité de les mener à un accord, c’est certainement ici la matière par excellence qui sera propice à l’application de cette faculté qui lui est réservée.

Qui est Florence Frelinx, auteure de ce texte ?

Florence Frelinx est avocate au barreau de Bruxelles depuis 2008, spécialisée en droit fiscal et en droit civil.