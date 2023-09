On n’a jamais compté autant d’hommes et de femmes détenus dans les 35 prisons belges, relève le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) dans son rapport annuel 2022 présenté mardi. Le nombre moyen de personnes derrière les barreaux s’élevait l’an dernier à 11 302, pour une capacité moyenne de 9 641 places, indique l’organe de contrôle indépendant, qui veille au respect des droits et de la dignité humaine des personnes incarcérées.

Le constat n’est pas neuf. La surpopulation carcérale plombe le secteur depuis de nombreuses années. Mais, avec un taux moyen de 17 %, elle atteint des sommets vertigineux.

Une situation inchangée

Cette problématique, qui surplombe toutes les questions touchant à la prison, figure au centre du rapport annuel du CCSP. Et se pose en parallèle avec le débat sur le recours à l’emprisonnement. Si les chiffres de la criminalité, en baisse constante d’année en année, n’ont jamais été aussi bas, le pourcentage de surpopulation dans les prisons est lui, plus haut que jamais. Et ce n’est pas le CCSP qui le dit, mais le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), lors d’une table ronde en juin 2022.

guillement Alors que nous nous sommes dotés de tant d'autres moyens pour sanctionner (...), le recours à la prison apparaît hélas toujours le moyen le plus utilisé.

La situation est restée depuis inchangée. Alors que la criminalité diminue, le recours à la prison ne cesse de croître. Ce paradoxe indique que “l’enfermement n’est pas une fatalité mais résulte de choix”, assène le Conseil central de surveillance pénitentiaire. Des choix qui sont explicites : mettre sous mandat d’arrêt plutôt que maintenir en liberté sous conditions ou placer sous surveillance électronique ; requérir l’emprisonnement plutôt qu’une alternative ; faire exécuter les courtes peines en détention ; maintenir en prison des personnes qui devraient être soignées en raison de leur état physique ou mental, etc.

Sans attenter à la sécurité publique

Pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement avait pourtant fait autrement, en prenant des initiatives exceptionnelles pour diminuer la pression sur les prisons. Des centaines de détenus ont bénéficié d’une interruption de peine et d’autres, d’une libération anticipée six mois avant la fin de la peine. En un mois et demi, 1 345 personnes ont quitté les prisons, sans aucun indice d’une recrudescence de criminalité. Preuve qu’il est possible de faire autrement sans attenter à la sécurité publique.

”La seule fatalité, à condition de survivre à une longue, trop longue détention, c’est la sortie de prison, qui interviendra un jour”, poursuit le rapport.

Dans l’intervalle, cette surpopulation, qui gangrène toute la politique pénitentiaire, a des conséquences lourdes sur la vie en prison. Les commissions de surveillance présentes dans chaque établissement pénitentiaire l’observent au quotidien.

Les conditions matérielles sont indignes – en mars 2023, il y avait 250 détenus qui dormaient sur un matelas posé à même le sol. Elles contraignent les détenus à une promiscuité qui supprime toute intimité.

Trop de détenus, c’est aussi une pression immense sur le personnel, en nombre insuffisant. Résultats ? Impossible, dans certaines prisons ou certaines ailes, d’accorder au moins une heure de promenade à l’air libre à chaque détenu. Difficile aussi d’assurer les activités (formations, alphabétisation) et les visites, ce qui place une solide hypothèque sur les chances de réinsertion.

Recommandations

Dans son rapport annuel, le Conseil central de surveillance pénitentiaire recommande dès lors de prendre les mesures appropriées pour contrôler la croissance de la population carcérale et de garantir des conditions de détention dignes et humaines – “sans pour autant augmenter la capacité carcérale existante” ‐, d’encourager le recours aux sanctions non privatives de liberté et de sensibiliser les juges et les procureurs au rôle qu’ils ont à jouer dans la lutte contre la surpopulation carcérale.

Eliane Tillieux, présidente de la Chambre, en séance plénière.

”Ces recommandations ne peuvent pas rester lettre morte, insistait mardi Eliane Tillieux (PS), présidente de la Chambre. Il existe d’autres sanctions que la peine de prison mais elle reste, hélas, la plus appliquée. La surpopulation n’est pas un simple défi logistique ou technique, mais éthique et moral : comment traite-t-on ceux qui ont enfreint la loi et comment prépare-t-on leur retour dans la société ?”