Comme le révélait La Libre le 30 août, les principales parties concernées par l’affaire dite du Qatargate – concernant des faits présumés de corruption au sein du Parlement européen – se sont retrouvées au palais de justice de Bruxelles, ce 19 septembre. C’est plus précisément devant la chambre des mises en accusation que les avocats avaient rendez-vous pour une audience où il était question du contrôle de la régularité de la procédure d’instruction.

Sven Mary et Christophe Marchand, les avocats de l’eurodéputée grecque Eva Kaili, sont à la base de cette demande de contrôle. Ils estiment que l’immunité parlementaire de leur cliente a été violée dès l’ouverture de l’enquête. Ils ciblent également le statut de repenti accordé au cerveau présumé du dossier, Antonio Panzeri. Leur demande est simple : que la chambre des mises en accusation déclare, purement et simplement, l’irrecevabilité des poursuites.

Aucune décision judiciaire ne devait tomber après l’audience. Cette dernière avait pour but d’entendre chacune des parties concernées, puis de mettre en place un calendrier d’échange d’arguments. À en croire les bruits qui se sont échappés des couloirs du palais de justice de Bruxelles, les deux avocats d’Eva Kaili pourraient bien avoir gain de cause dans leur requête.

Mais il faudra être patient. La prochaine audience n’aura pas lieu avant… mai 2024. Il s’agit d’une “date relais”, qui doit permettre de dire quand auront lieu les plaidoiries, vraisemblablement à la prochaine rentrée judiciaire.

Le cas Claise

”On disait qu’il fallait aboutir au plus vite. Mais, là, le dossier est un peu paralysé”, se sont contenté de commenter les avocats d’Eva Kaili.

La défense de l’eurodéputé Marc Tarabella – également embourbé dans cette affaire – préfère, de son côté, évoquer le reste de la procédure. “Nous sommes en faveur de la requête visant à contrôler la régularité de l’instruction et ce, pour garantir le respect plein et entier de la loi. Nous sommes également demandeurs d’une vérification en profondeur de la régularité de chaque élément de ce dossier. En outre, il est évident que la question de la procédure de repenti doit être traitée. Procédure qui, selon nous, a manifestement été appliquée au mépris du respect de la loi, ce qui pose problème juridiquement et qui a empêché Monsieur Tarabella de se défendre à armes égales. Il est plus que temps de faire la lumière sur ce qui a été promis à ce surprenant repenti.”

On apprend par ailleurs que le parquet fédéral a demandé l’étendue de la saisine du contrôle de la régularité de la procédure. Ainsi, tous les actes d’instruction menés (et ceux qui ne l’ont pas été) par le juge d’instruction Michel Claise seront contrôlés. Pour rappel, le juge Claise s’est lui-même déporté du dossier en juin. Maxim Toller, avocat de Marc Tarabella, le soupçonnait de conflits d’intérêts puisque son fil et celui de Marie Arena (dont le nom est également cité dans le dossier) sont associés dans une entreprise.

Michel Claise doit-il s’inquiéter ? “Si j’étais lui, je m’inquiéterais un peu, oui, répond une source. Il a toujours dit que chaque acte judiciaire qu’il posait était justifié, et donc, qu’il était couvert. Manifestement, ce n’est plus trop le cas. Aujourd’hui, c’est un peu comme si le parquet fédéral essayait de se retourner contre lui, pour se dédouaner de tout ce méli-mélo.”

Mais selon un autre interlocuteur, le juge Claise n’a rien à craindre puisqu’il n’a rien fait de pénalement répréhensible. “Le fait que certaines pistes aient peut-être été délibérément abandonnées, ça n’a rien d’illégal. Or c’est surtout ça qui lui est reproché. Après tout, un juge d’instruction est souverain. Je crois qu’il est au-dessus de la mêlée, il faut le croire”.

Suite et fin ?

Beaucoup pensaient que cette méga enquête arrivait tout doucement à sa conclusion, mais il n’en est rien. En tout cas, pas avant mai 2024 au moins. “On a l’impression que personne ne veut s’emmerder avec ce dossier avant les élections, tant au fédéral qu’au niveau européen. Et ces élections auront lieu quand ? Mi-2024”, nous murmure-t-on.

En attendant, le contrôle de la procédure qui a été demandé devrait, en principe, empêcher de nouveaux devoirs d’enquête.

Et si la procédure judiciaire sur le Qatargate était en train de se dégonfler, renvoyant dans un placard ce dossier lourd de 25 caisses ? Pour certains, l’audience de ce 19 septembre s’apparente à un “enterrement de première classe”. Pour d’autres, c’est plus nuancé. “Les personnes inculpées vont avoir la paix pendant un moment. Mais rien n’empêche que l’enquête se poursuive à l’égard des personnes qui, jusqu’à présent, n’ont pas été inquiétées, puisque l’enquête va désormais se focaliser sur tout ce qui n’a pas été investigué”, observe-t-on.