C’est un dossier judiciaire douloureux aux dimensions humaines des plus complexes. L’avenir d’enfants congolais, adoptés en Belgique à l’insu de leurs parents biologiques, est en jeu. Un jalon aurait pu être posé ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Namur. Mais, à la suite d’une nouvelle procédure lancée par la seule prévenue dans ce dossier, l’affaire a subi un nouveau report qui laisse particulièrement amer l’avocat des parents de ces enfants congolais.

”C’est là peut-être le dossier le plus triste que j’ai connu dans ma longue carrière”, pointe ainsi Me Vincent Lurquin. Et de s’interroger quand ce dossier pourra enfin connaître une avancée, sept ans après avoir éclaté.

C’était fin 2016. Pour trois couples adoptants belges, le monde s’effondre. Ils sont convoqués au parquet fédéral. On leur annonce que les trois filles qu’ils ont adoptées ne sont en réalité pas des orphelines. Elles ont été kidnappées avant d’être placées dans un orphelinat à Kinshasa et envoyées en Belgique. Cet orphelinat Tumaini, créé par Julienne Mpemba, était le correspondant au Congo de deux organismes d’adoption agréés en Communauté française.

Le parquet fédéral a retracé précisément le parcours des trois fillettes, nées en 2009, 2011 et 2012, qui, en Belgique, recevront de nouveaux prénoms et dates de naissance.

Des enfants arrachés à leurs parents

Les trois fillettes sont originaires de Gemena, une localité reculée de l’ex-province de l’Équateur, à 850 kilomètres de Kinshasa. Leurs parents, qui vivent dans un dénuement extrême, les avaient confiées à une association locale, Planète Junior. Quatre enfants avaient l’occasion de se rendre pour trois semaines en camp de vacances à Kinshasa. Ils seraient accompagnés par un membre de Planète Junior, Dieumerci K.

C'est là peut-être le dossier le plus triste que j'ai connu dans ma longue carrière.

Les trois fillettes et un garçon, prénommé Jacques, arrivent à Kinshasa fin avril 2015. De son côté, Dieumerci K. séjourne dans un hôtel et doit rechercher les enfants à la fin du séjour. Mais lorsqu’il veut les récupérer, il ne les retrouve pas.

Il alerte une ONG locale de paix et d’éducation civique. Le seul Jacques, pour qui aucune famille adoptante n’aurait été trouvée, pourra être récupéré au cours d’une perquisition à l’orphelinat Tumaini en février 2016. Jacques retournera à Gemena, où les parents des trois fillettes recevront des explications diverses. On leur dira qu’une fillette doit recevoir des soins, qu’il n’y a pas d’argent pour le vol retour ou encore qu’elles sont en Europe.

En réalité, elles sont arrivées le 9 novembre 2015 en Belgique, où elles ont été confiées à des parents adoptants. L’enquête ne s’arrête pas là. Elle documentera deux autres cas d’adoption en Belgique présumés frauduleux : un garçon arrivé en Belgique en mai 2013 et un autre en juillet 2015.

La filière de l’adoption mise en cause

Le juge d’instruction de Dinant, s’intéresse à toute la chaîne de l’adoption. Des signaux avaient été envoyés par l’ONG congolaise, laissant entendre qu’il y aurait eu des irrégularités, ou à tout le moins des anomalies. Julienne Mpemba, qui est également juriste à la Région wallonne, est inculpée pour prise d’otages, enlèvement, trafic d’êtres humains, faux, escroquerie et corruption.

Sept autres personnes, qui faisaient partie de la filière de l’adoption en Communauté française, remontant jusqu’au chef de cabinet du ministre Rachid Madrane (PS) – qui en tant que ministre de l’Aide à la jeunesse en Communauté française, était le ministre de tutelle – sont inculpées de non-assistance à personne en danger. Elles bénéficieront d’un non-lieu en chambre du conseil, prononcé en février 2021. La seule Julienne Mpemba est renvoyée en correctionnelle.

De report en report

Plus de deux ans et demi plus tard, le dossier n’a pas été plaidé. Il y a eu appel devant la chambre des mises en accusation de l’ordonnance prononcé en février 2021.

L’affaire avait été fixée devant le tribunal correctionnel de Namur. Le juge correctionnel avait fixé un calendrier courant sur 15 mois. Le président du tribunal de première instance de Namur, estimant que l’affaire méritait un traitement rapide, a annulé les audiences, fixant un nouveau calendrier.

Julienne Mpemba a contesté cette décision devant la cour d’appel de Liège et a obtenu gain de cause. Retour donc au calendrier initial, avant que Julienne Mpemba ne décharge ses avocats et décide de mener la politique de la chaise vide.

Vu ce retrait, l’affaire aurait dû être examinée au finish ce vendredi. Mais, nouveau rebondissement : via ces avocats, Julienne Mpemba a déposé jeudi une demande en récusation des juges. Si bien que l’affaire n’a pu être traitée vendredi.

Or, cet examen au pénal doit précéder l’examen par le juge de la jeunesse qui, in fine devra se prononcer sur le sort des enfants adoptés qui grandissent. Me Lurquin a vu les parents des trois fillettes. Il les représente. “Ces parents remercient les familles belges. Elles s’en remettent à Dieu. Mais elles veulent un contact, ressouder le lien avec leurs enfants” qu’ils n’ont jamais revus. Des sommes avaient bien été un temps programmées par la Communauté française dans le but de fournir des billets d’avion aux parents mais elles n’ont jamais été débloquées. Une tentative de médiation via la Communauté française n’a pas abouti. Et la situation reste bloquée.