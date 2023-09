La zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles est intervenue, dimanche vers 1 h 30, pour une fusillade à Ixelles, au croisement entre la chaussée de Wavre et la rue Francart. L’information, révélée par Sudinfo, a été confirmée par le parquet de Bruxelles lundi.

Deux personnes ont été blessées, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. "Une fois sur place, les services de police ont constaté que deux victimes se trouvaient sur le sol. L'une d'elles a été touchée au niveau des cuisses et l'autre au niveau des côtes droites", a expliqué le parquet de Bruxelles, par communiqué.

Avisé des faits, le substitut du procureur du Roi a ordonné les premiers devoirs d’enquête, à savoir l’audition des témoins, le visionnage des images de caméras et l’intervention du laboratoire de la police judiciaire fédérale et d’un expert balistique. Une juge d’instruction a été désignée pour enquêter du chef de tentative de meurtre et est descendue sur les lieux en présence du substitut du procureur.

Inquiétant recours à l’arme à feu

La personne touchée à la cuisse l’a été par une balle perdue, dans un conflit entre deux bandes liées au narcotrafic. Le parquet de Bruxelles confirme la blessure par balle perdue, mais se refuse à tout autre commentaire.

Dans une réaction par voie de communiqué, le bourgmestre d'Ixelles, Christos Doulkeridis (Écolo), a appelé à "renforcer de manière substantielle les moyens mis à disposition de la police fédérale et de la justice pour lutter contre le trafic de stupéfiants et la criminalité qui en découle, qui prend en otage nos quartiers".

Il demande aussi que la présence policière soit renforcée dans le quartier de Matonge. "Le recours de plus en plus fréquent à des armes à feu dans le cadre de conflits liés directement au trafic de drogue est totalement ahurissant et ne peut en aucun cas se généraliser", a-t-il déploré.

Pour rappel, il y a quelques jours, un homme a été tué à Anderlecht, criblé de 17 balles, dans une fusillade liée au trafic de drogue.M.Ben. (avec Belga)