Comment ne pas comprendre le ras-le-bol des agents pénitentiaires face à la surpopulation endémique des prisons belges ? Le personnel de surveillance en subit autant les conséquences que les détenus. Dans son dernier rapport relatif à l’année 2022, qui vient d’être publié, le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) pointait l’augmentation de stress ressentie par le personnel. Notamment à Saint-Gilles, la maison d’arrêt bruxelloise où, pour répondre à la demande de places supplémentaires, les cellules individuelles ont été transformées en duos, voire en trios. En outre, les cellules sécurisées de certaines prisons ont été transformées en cellules “normales”. Il est aussi arrivé, à Mons par exemple, qu'en raison du manque de place, les nouveaux arrivants étaient placés dans un premier temps en cellules de punition lors de leur écrou.

À lire aussi

Moral et motivation en berne

Les directions font ce qu’elle peuvent pour ne pas entasser, dans 9 mètres carrés, fumeurs et non-fumeurs, détenus de confessions différentes, etc. Mais ce n’est pas toujours possible. Et quand s’y ajoutent les diverses frustrations dues à la promiscuité, au manque d’intimité et au respect compliqué de l’hygiène minimum, la situation peut vite devenir inflammable. Des agents ont parfois la boule au ventre en ouvrant la porte d’une cellule.

La commission de surveillance pénitentiaire de Saint-Gilles mentionne que le moral, la motivation et l’ambiance de travail n’ont cessé de se dégrader au fil des mois dans les prisons. L’organe chargé de surveiller comment sont traités les détenus, se préoccupe aussi des agents, obligés de travailler dans une grande promiscuité. Pour les surveillants de la zone cellulaire, ni l’espace ni les possibilités disponibles n’augmentent proportionnellement à la population carcérale.

À lire aussi

Autrement dit : les agents doivent effectuer le même travail, dans le même temps et avec les mêmes ressources qu’avant. C’est le cas à Saint-Gilles, comme dans de nombreux autres établissements.

Une attitude plus ferme

Ces conditions de travail difficiles peuvent donner lieu à une attitude plus ferme de la part des agents pénitentiaires, forcément mal ressentie par les détenus. Ce qui génère des réactions violentes qui peuvent facilement dégénérer. Qui peuvent provoquer un nouveau raidissement des surveillants... Un cercle vicieux difficile à briser.

À lire aussi

D'autant que la grande majorité des établissements souffrent aussi d’une pénurie de personnel. Au-delà des questions d’absentéisme, le cadre des effectifs établi n’est pas rempli. L’impossibilité de pourvoir les postes d’encadrement, combinée à des conditions de travail difficiles sont quelques-unes des raisons qui expliquent l’augmentation des mouvements de grève et le mécontentement général des syndicats, décode le CCSP. Ainsi, 32 journées de grève ont été organisées en 2022 (dont une journée de "grève émotionnelle" à Saint- Gilles). Ces actions étaient pour la plupart prévues de 22 heures à 22 heures le lendemain.. La loi du 3 mars 2019 et l’arrêté ministériel du 24 février 2020 sur le service minimum, ne prévoient pas la possibilité de réquisitionner du personnel pour les grèves d’une durée inférieure ou égale à 24 heures...