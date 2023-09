”J’accepte de témoigner, parce que c’est l’occasion de parler au nom des personnes en prison dont tout le monde se fiche habituellement, entame Saloua (prénom d’emprunt). Ce qui se passe est inadmissible. Pour eux, et pour nous.”

La jeune femme s’exprime calmement, même si elle craint que la grève au sein des établissements pénitentiaires se prolonge, ce qui pourrait être dur à vivre pour Mo (prénom d’emprunt), son compagnon actuellement détenu à la prison de Lantin. La dernière fois que le couple s’est vu, c’était fin de la semaine dernière, avec la certitude de se revoir les prochains jours. Ce qui ne sera probablement pas possible si la grève du personnel est toujours en cours à ce moment-là.

À lire aussi

”Pour l’instant, mon compagnon est relativement calme. Je l’ai eu en ligne rapidement, pas longtemps mais assez pour qu’il me rassure. Mais bon, on reste dans l’incertitude. Si la grève est prolongée, cela risque d’être vraiment catastrophique, puisque cela engendre une coupure de liens assez brutale." "Ces liens, lui en a besoin, et moi j’en ai besoin, poursuit Saloua. Je me demande vraiment pourquoi on en arrive à de telles situations où toute relation avec le monde extérieur est coupée, alors qu’il y a probablement moyen d’éviter cela en trouvant des solutions qui arrangeront tout le monde. Parce qu’en attendant, c’est compliqué pour les douches, c’est compliqué pour les sorties au préau, c’est compliqué pour tout dans un environnement qui, à la base, n’est déjà pas facile.”

”Angoissant et inhumain”

Selon la jeune femme, les raisons pour lesquelles les personnes se trouvent en prison sont parfois incompréhensibles, ce qui explique, d’après elle, la surpopulation carcérale. Et de pointer, en filigrane, la détention pour les courtes peines (l’une des inquiétudes du personnel de prison gréviste, NdlR). “Je croise d’autres proches de détenus et quand on est dans les salles d’attente, on papote. Et quand j’entends que certaines personnes sont en prison pour avoir conduit plusieurs fois en défaut d’assurance, je me dis que bon, c’est grave mais qu'il n’y a pas mort d’homme non plus. Enfermer un humain pour ça, c’est vraiment n’importe quoi”.

À lire aussi

Et de conclure : “Ils sont en prison parce qu’ils ont fait une bêtise et ils le comprennent. Mais être détenu dans une prison en grève, c’est une double peine, pour eux et pour nous. Pour les parents de mon compagnon, c’est une déchirure. Il a une sœur qui ne sait plus lui rendre visite, parce qu’elle est traumatisée par l’environnement carcéral. Il ne reste donc que moi. Moi-même, la première fois que j’ai mis les pieds en prison, je n’étais pas bien. Voir ces murs, ces grosses portes et s’imaginer que la personne qu’on aime vite là-dedans, c’est horrible. Aujourd’hui, j’y vais pour lui, pour maintenir un lien, mais la prison, c’est aussi une peine pour nous. On est aussi jugés parce qu’on est là. Le regard que l’on porte sur nous, compagnes de détenus, est lourd et accusateur, mais on y va quand même, parce que ce sont nos proches et qu’ils en ont besoin. Si je ne peux plus le voir, que fera-t-on ? C’est angoissant et inhumain”.