Mon enfant de 5 ans est parfois très turbulent, il m’est arrivé de lui donner une fessée. Ai-je le droit ?

”Ce n’est pas grave de donner une fessée de temps en temps” ; “L’enfant ne sera pas pour autant traumatisé et ne va pas non plus devenir un adulte violent…” ; “Une fessée donnée en punition ne donne pas d’explication” ; “Le père ou la mère doit être un guide qui fixe des limites, pas dans la violence” ; “Il faut bannir la fessée et les gestes violents, L’enfant risque d’intégrer la violence dans son mode de fonctionnement”.

Comment s’y retrouver en tant que parents ? Et surtout, que dit la loi ?

La Belgique est une exception…

À ce jour, la Belgique est un des derniers États d’Europe occidentale à ne pas avoir interdit formellement les châtiments corporels, dont fait partie assurément la fessée, la gifle ou encore les insultes.

Pourtant, il est urgent que cette interdiction des châtiments corporels et autres violences dites “éducatives” figure expressément dans l’arsenal juridique belge, notamment en raison des exigences du droit international et des nombreuses études sur les conséquences psychologiques et comportementales des enfants ayant vécu dans cette violence.

En effet, au niveau du droit international, tant la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, la Convention européenne des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques que la Charte sociale européenne révisée interdisent expressément toute forme de violence à l’égard des enfants. D’ailleurs, le Comité des droits de l’enfant a rappelé à l’ordre la Belgique pour le non-respect de ses obligations internationales à ce sujet.

Textes existants, mais…

S’il n’y a pas encore d’interdiction formelle de la fessée en Belgique, c’est parce que le gouvernement belge estime l’arsenal juridique actuel suffisant. Notre Constitution et le Code civil abordent le droit au respect de l’intégrité physique, psychique et sexuelle des enfants, ainsi que le respect mutuel entre les parents et enfants tandis que le Code pénal interdit les coups et blessures et les traitements inhumains avec la circonstance aggravante que ces violences soient exercées par un parent.

Toutefois, ces textes juridiques ne sont ni clairs, ni précis, ni suffisamment contraignants. Ils perpétuent une forme de tolérance à l’égard des violences qui n’atteignent pas un certain seuil de gravité et génèrent une forme d’incertitude au sein de la société sur le caractère violent ou non de certains comportements.

L’idée n’est pas d’inscrire l’interdiction de la fessée dans le Code pénal puisqu’il ne s’agit pas d’envoyer les parents “coupables” en prison ou de les stigmatiser socialement. Les propositions de loi à ce sujet visent plutôt à modifier le Code civil pour renforcer symboliquement le respect des droits de l’enfant et clarifier que toutes les formes de violences à l’encontre des enfants sont intolérables.

Au final, une approche de sensibilisation et de prévention envers les familles aura plus d’intérêt qu’une politique répressive, peu adaptée à l’intérêt supérieur de l’enfant. La Belgique doit légiférer, mais surtout, elle doit continuer de soutenir et aider les familles en difficulté. Tout parent doit bénéficier d’outils éducatifs pour “réagir autrement”, car comme le disait Françoise Dolto, “on ne naît pas parent, on le devient”.

Qui est Jancy Nounckele, l’auteure de ce texte ?

Jancy Nounckele est avocate au barreau de Bruxelles, spécialiste en droit de la famille et droit de la jeunesse. Elle pratique également le droit scolaire.