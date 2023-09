Si l’affaire dite du Qatargate – concernant des faits présumés de corruption au sein du Parlement européen – se joue principalement à Bruxelles, les autorités italiennes sont également impliquées dans cet épineux dossier (dont l’issue a d’ailleurs été renvoyée aux calendes grecques puisque la prochaine audience aura lieu, au plus tôt, mai 2024). Et pour cause, les principaux protagonistes sont d’origine ou de nationalité italienne. C’est le cas de Pier Antonio Panzeri, ex-eurodéputé et cerveau présumé de l’affaire.

En janvier 2023, ce dernier a signé un accord avec le parquet fédéral belge prévoyant qu’il collaborera désormais avec les enquêteurs, en échange d’une peine de prison ferme, mais “limitée”. Panzeri, en tant que “repenti”, s’est ainsi engagé à livrer des informations sur le modus operandi de la fraude présumée, sur les arrangements financiers au cœur du scandale, mais également sur les bénéficiaires.

Si les déclarations de Panzeri doivent, pour être recevables, être “substantielles, révélatrices, sincères et complètes”, elles sont fortement remises en question par les avocats des autres personnes ciblées dans le dossier. C’est le cas de la défense de l’eurodéputée grecque Eva Kaili, mais aussi de celle de l’eurodéputé belge, Marc Tarabella.

Le quotidien italien Corriere Della Sera revient, en détail, sur les confessions de Panzeri dans un article publié ce 25 septembre, qui pourrait faire grand bruit jusqu’à Bruxelles. Et pour cause : à en croire la presse italienne, Panzeri aurait quelque peu "cédé" aux promesses d’une peine plus légère “pour renforcer les accusations des enquêteurs, en soulignant le rôle de certains protagonistes”, peut-on lire.

Pourquoi aurait-il “cédé” ? Parce qu’au moment de son audition, Panzeri aurait appris que son épouse, Maria Colleoni, et sa fille, Silvia, étaient également dans le viseur des enquêteurs, et risquaient la détention.

Fournir deux noms

Dans son article, le journaliste du Corriere Della Sera parle même de “pressions exercées alors qu’il (Panzeri) était vulnérable”, ce que la défense de l’ex-député européen aurait d’ailleurs pointé en accusant les enquêteurs d’être “déloyaux”.

Les enquêteurs auraient, toujours selon le quotidien italien, fait la proposition suivante : s’il veut que sa femme et sa fille soient libérées et obtenir une peine de six mois (contre les 15 années qu’il risquait alors), Panzeri devra fournir deux noms. “Complètement choqué, Panzeri s’incrimine lui-même, puis cite deux noms : Marc Tarabella et Marie Arena.”

Les noms des eurodéputés belges apparaîtront en effet à de multiples reprises. Des perquisitions ont d’ailleurs été menées dans leurs bureaux et leurs domiciles respectifs, sans succès, alors que tous les deux ont, depuis le début, nié toute implication dans le dossier. Tarabella a, malgré tout, été arrêté et placé en détention préventive, puis libéré sous bracelet électronique deux mois plus tard. Arena, elle, n’a jamais été entendue ni privée de liberté.

Ces éléments révélés par la presse italienne remettent donc en cause le statut de repenti accordé à Panzeri. Peut-être au point de faire dégonfler (encore un peu plus) le Qatargate ...