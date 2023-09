C’est un dossier d’une extrême complexité que juge, à partir de ce lundi, la cour d’assises du Hainaut. Une femme, âgée de 29 ans, doit répondre d’infanticide. La victime était un nourrisson de 9 mois que, selon le ministère public, elle aurait étouffé dans sa chambre d’hôpital.

Ce qu’elle conteste. À cette difficulté initiale se superpose l’état de l’accusée qui, selon des experts qui l’ont examinée, souffrirait du “syndrome de Münchhausen par procuration”.

Ce syndrome, selon la définition communément admise, est une forme grave de maltraitance, souvent des sévices à un enfant, au cours de laquelle un adulte invente, exagère ou provoque à son égard, de manière délibérée, des problèmes de santé sérieux et répétés, avant de voir un médecin et de le conduire à l’hôpital.

Le but pour cette personne en agissant de la sorte est d’attirer l’attention et la compassion sur elle-même, à travers l’état de l’enfant.

À lire aussi

Une mort “non naturelle”

L’alerte avait été donnée au parquet de Mons le 22 juillet 2019 par un médecin de l’unité des soins intensifs de l’hôpital de Jolimont. Il qualifiait de “non naturelle” la mort du petit Enzo. Le bébé avait été admis à l’hôpital de Hornu le 16 juillet car, selon sa mère, Madissone Massy, il “était devenu bleu” alors qu’il jouait. À Hornu, un nouvel épisode grave sur les plans cardiaque et cérébral avait été constaté le 18 juillet. Il avait été transféré à Jolimont où il était mort le 22 juillet.

Le "syndrome de Münchhausen par procuration" diagnostiqué chez l'accusée se manifeste par des mauvais traitements à un enfant pour susciter la compassion à travers ce dernier.

Différents éléments perturbent le médecin dans l’historique du nourrisson et de la mère. L’enfant a déjà été présenté dans plusieurs hôpitaux pour des malaises. Or, le “shopping médical” est souvent signe de maltraitance. La mère, qui avait accouché d’une fille mort-née 13 mois avant la naissance d’Enzo, est fragile. Son attitude à l’hôpital de Hornu, juste avant le malaise du 18 juillet, pose question.

Les auditions des différents intervenants médicaux, infirmières et médecins, ainsi que les expertises ne dissipent pas les soupçons. Une mort subite du nourrisson est écartée. Les symptômes relevés font plutôt état d’une asphyxie qui aurait causé un arrêt cardiaque chez l’enfant. Cette conclusion est contestée par la défense de Madissone Massy, sur base d’une contre-expertise qu’elle a commandée.

À lire aussi

Des récits divergents

L’attitude de Madissone Massy à l’hôpital de Hornu n’est pas cohérente. Le 18 juillet, entre 12 h 30 et 12 h 35, elle a actionné à quatre reprises la sonnette de la chambre pour prévenir les infirmières. À chacun de ces appels, a raconté une de ses dernières, elle passait la tête par la porte pour dire, avec un sourire, que c’était une erreur.

À 12h35, la mère a sonné une cinquième fois. Elle a passé la tête par la porte du bureau des infirmières et a dit, d’une manière très calme, qu’elle avait besoin des infirmières. Une fois dans la chambre, celles-ci ont constaté qu’Enzo était inerte et bleu. Ce qui impliquerait une privation d’oxygène de 5 à 10 minutes. Il était en arrêt respiratoire.

Ce déroulé des événements, tel que retracé par les infirmières, Madissone Massy le conteste. Devant le juge, elle ne parle que de deux coups de sonnette. Elle dit s’être absentée de la chambre. Elle se décrit comme hystérique à l’arrivée des infirmières.

D’autres éléments intriguent : les 15 et 16 juillet, elle a effectué des recherches sur internet avec les mots “étouffé un bébé de 8 mois” (sic). L’enquête fait état du fait qu’Enzo a été admis aux urgences à 11 reprises entre février 2019 et le 16 juillet 2019. Elle montre aussi que des rendez-vous médicaux pris pour Enzo ont été annulés.

Le 1er août 2019, Madissone Massy est inculpée et placée sous mandat d’arrêt pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner. En mars 2020, la chambre des mises en accusation revoit l’inculpation et retient la qualification d’assassinat. Un mois plus tard, dans l’attente des expertises, elle est placée sous surveillance électronique. Celle-ci se poursuivra jusqu’en juin 2021.

Une psychiatre, que Madissone Massy a consultée après le décès de sa fille mort-née en août 2018, a évoqué auprès du juge d’instruction un syndrome de Münchhausen par procuration chez sa patiente.

Un collège d’experts, désigné par le juge d’instruction, estime que la probabilité d’un tel syndrome chez Madissone Massy est importante.

Cette question de l’état mental de l’accusée et de l’atténuation éventuelle de sa responsabilité devrait peser sur les débats de la cour d’assises qui seront présidés par le premier président de la cour d’appel de Mons, Philippe Morandini.