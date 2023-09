L’État belge poursuivi pour la lenteur du tribunal de la famille : “L’incertitude entraîne des dommages psychologiques pour parents et enfants”

La Belgique est régulièrement critiquée pour la lenteur de sa machine judiciaire. Début septembre, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a encore rendu un arrêt intimant l’État belge à prendre les mesures nécessaires afin de garantir le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, précisant que le problème devenait “structurel” dans notre pays.

C’est régulièrement l’arriéré de la cour d’appel de Bruxelles qui fait figure de mauvais élèves. Mais le tribunal de la famille n’est pas en reste, devenant l’un des parents pauvres de la justice. En cause : l’éternel manque de moyens et d’effectifs. Conséquence ? Les décisions de justice dans les affaires familiales prennent du temps avant d’être entendues puis traitées.

Si cela se passe relativement bien pour 80 % des affaires familiales traitées via des modes alternatifs de résolution de conflits (comme la médiation), il faut être extrêmement patient pour le 20 % restant. Pour un divorce, la garde des enfants ou la séparation des biens, il faut parfois plusieurs années avant que cela aboutisse.

Lassés, la Ligue des familles, le cabinet d’avocats spécialisé en droit familial KHK et une dizaine de clients ont attaqué, en octobre 2022, l’État belge en justice. Motif de la plainte ? L’arriéré judiciaire au tribunal de la famille à Bruxelles est tel qu’il n’est plus possible d’avoir une décision dans un délai raisonnable. L’affaire a été introduite le 18 octobre 2022 devant le tribunal civil de Bruxelles. Les choses sérieuses ont débuté ce 26 septembre avec les plaidoiries.

Treize mois pour un divorce, 21 mois pour une simple réponse

”Est-ce normal que lorsqu’un notaire est saisi pour un litige concernant un bien après une séparation, la réponse ne tombe que 21 mois plus tard ? Est-ce normal d’attendre 13 mois pour obtenir une décision pour un divorce ? Est-ce normal que les procédures d’urgence concernant l’hébergement d’un enfant ne soient pas traitées dans l’urgence, faute de magistrats ou de date proche dans l’agenda ? Non, ce n’est pas normal, et ce sont des exemples parmi tant d’autres que subissent les justiciables”, a ainsi plaidé Audrey Lackner qui représente, avec Audrey Despontin, la Ligue des familles et le cabinet KHK.

Et de réclamer à l’État belge qu’il mette “tout en œuvre pour que des mesures soient prises et que cesse cette situation”. Une des requêtes est que soient engagés les magistrats nécessaires pour mener à bien les missions du tribunal de la famille. “Car, insiste l’avocate, le manque de moyens humains et matériels est la cause de ces retards. Les absences pour cause de burn-out et les cadres non remplis parce que le gouvernement n’engage pas de magistrats sont lourds de conséquences. La longue attente et l’incertitude quant aux décisions de justice entraînent des dommages psychologiques pour les parents et pour les enfants.”

Pour le cabinet d’avocats KHK, Audrey Lackner réclame un euro symbolique pour le préjudice moral et financier ainsi que l’atteinte à la liberté d’entreprendre des avocats.

Bernard Renson, le conseil de l’État belge estime cependant que le tribunal n’est pas compétent pour ce litige. Pour lui, les requêtes sont irrecevables et la démarche va à l’encontre de la séparation des pouvoirs.

Séparation des pouvoirs

”Ce qui est en place est un choix du législateur. Décider de publier une offre d’emploi, c’est une compétence discrétionnaire de l’État, défend Bernard Renson. Il ne revient pas aux cours et tribunaux de proposer leurs propres solutions. C’est contraire à la séparation des pouvoirs.”

L’avocat a ensuite ciblé la Ligue des familles, estimant que le cœur de l’association n’est pas la défense des droits humains, ce qui ne lui permet pas d’être concernée par le dossier. “Je ne vois pas en quoi reprocher les dysfonctionnements évoqués a un rapport avec l’objet social de la Ligue des familles.”

Et Audrey Lackner de répliquer : “Donc les droits des enfants, qui sont défendus par la Ligue des familles, ce ne sont pas des droits fondamentaux selon le conseil de l’État belge ? Intéressant”.

Bernard Renson poursuit, en s’attaquant cette fois au cabinet d’avocats KHK. “On soutient que 80 % des affaires sont traitées hors tribunal. En quoi la liberté d’entreprendre est-elle donc atteinte ? Par ailleurs, le délai raisonnable est un droit reconnu aux justiciables, pas aux avocats. Donc l’État belge n’empêche pas ces avocats de travailler.”

Décision dans deux mois

Interrogée en dehors de la salle d’audience, Nadine Kalamian, porte-parole et avocate associée du cabinet KHK, est revenue sur la question. “Nos clients attendent des mois, voire des années pour que des questions aussi fondamentales que celles touchant à la garde de leurs enfants ou au partage de leur patrimoine soient tranchées”, entame-t-elle.

Et de conclure : “Je suis d’origine arménienne. Je suis née à Alep, en Syrie, une ville détruite aujourd’hui. Quand je suis arrivée en Belgique, je suis venue animée par les valeurs chères à la démocratie. Et la justice, cela en fait partie. Si je suis là aujourd’hui, c’est parce qu’il y a un intérêt à agir pour la sauvegarde de nos droits fondamentaux, chers à notre démocratie. En tant qu’avocate, je le sais, mais aussi en tant que citoyenne. Je ne gagne rien, à titre personnel, dans ma démarche. Je le fais parce que quand ça ne va pas, il faut oser taper des poings et dire stop.”

L’État belge sera-t-il (encore) condamné ? La décision est attendue pour novembre.