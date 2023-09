”Je n’en veux pas aux juges, parce qu’ils sont débordés et sans doute un peu dépassés. Mais, vous savez, en tant que papa, on se sent vraiment démuni et seul au monde face à la justice. Surtout quand c’est si lent, entame Jocelyn. Je suis privé de mes enfants comme si j’avais commis une infraction. Mais je n’ai rien fait, si ce n’est réclamer mes droits. Sans succès. Et ça me fatigue.”

Jocelyn a été marié et vivait une vie relativement confortable dans le Brabant wallon. Ses deux enfants ne manquaient de rien, “ni d’argent, ni d’amour”. Mais avec son épouse, c’était devenu un peu compliqué. Ils se sont séparés, puis ont fini par divorcer. Pour éviter de faire du tort à leurs enfants, ils ont d’abord opté pour la médiation, mais les résultats ne sont pas ceux espérés par Jocelyn. Ce dernier se tourne alors vers la justice. Et depuis 2017, il attend.

”Après la séparation, je voulais que me soit accordée une garde partagée, pour que les enfants passent 50 % de leur temps avec moi, et 50 % de leur temps avec leur maman. Qu’ai-je obtenu ? Pas grand-chose puisqu’on m’a donné une fin de week-end par semaine, déplore Jocelyn. Je me bats depuis 2017 et, plus de six ans plus tard, je n’ai toujours pas de réponse.”

”Un père n’est pas un parent comme les autres”

Une première décision avait été rendue deux ans après Jocelyn ait saisi la justice. “La décision qui a été prise, c’était de pouvoir voir mes enfants du mercredi au dimanche, une semaine sur deux. Alors j’ai fait appel, mais on m’a renvoyé faire une médiation. Pourquoi ? Aucune idée. J’ai juste l’impression qu’on a fait ça pour gagner du temps. Ce qui est certain, c’est que moi, j’en perds, du temps. Plus que de l’argent, la justice m’a pris du temps que je ne pourrai jamais rattraper avec mes enfants. La procédure est anormalement longue et donne lieu à une totale injustice puisqu’on ne m’a jamais donné la chance d’être entendu.”

Pour Jocelyn, la justice de la famille a tendance à négliger les droits des papas, de façon arbitraire. “Moi, j’ai dû monter un dossier pour expliquer quel rôle je veux jouer en tant que papa. C’est invraisemblable, mais je l’ai fait. Et c’est quelque chose qu’on ne demande pas à l’autre partie. Comme si pour moi, c’est normal de le justifier, mais pas pour elle, dénonce le père des deux enfants. En agissant de la sorte, la justice envoie un message au papa que je suis. Et ce message, c’est que, finalement, un père n’est pas un parent comme les autres, puisque, sans aucune raison, mon droit le plus élémentaire, celui de voir mes propres enfants, m’est refusé. Et saisir la justice ne semble servir à rien”.

Et de conclure : “Dans ce type de situations, c’est compliqué de construire une relation équitable avec ses enfants. Je me sens exclu d’une partie de leur vie, de leur quotidien. Aujourd’hui, mon fils a 11 ans et ma fille à 14 ans. Peut-être qu’on aura une décision quand ils auront atteint la majorité. Mais pour faire quoi ? Tout est perdu. Le temps qui passe, c’est quelque chose qui ne nous sera jamais rendu, peu importe ce qu’en dira la justice”.