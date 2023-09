Le manque de magistrats en Belgique est enfin quantifié. “Résorber l’arriéré judiciaire dans une telle situation, c’est impossible”

L’État belge a été pointé du doigt et même condamné à de nombreuses reprises pour la lenteur de sa machine judiciaire. Que ce soit au tribunal de la famille de Bruxelles, à la Cour d’appel de Bruxelles ou dans d’autres cours et tribunaux du pays, l’arriéré judiciaire est tel qu’il est de plus en plus compliqué pour les justiciables d’avoir un dénouement judiciaire dans des délais raisonnables.

L’une des sources de ce vieux problème est le manque de moyens et d’effectifs alloués à la justice, en particulier le manque de magistrats. Combien sont actifs et combien manquent à l’appel ? La problématique n’a jamais été objectivée. Jusqu’à présent. La députée Vanessa Matz (Les Engagés) a cependant adressé une question parlementaire à ce propos, fin juin, au ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD). La réponse vient de lui être envoyée.

”Les chiffres dévoilés sont éloquents, et le constat est simple : il y a un sérieux problème puisque le remplissage des cadres est une obligation légale, Mais, manifestement, cette obligation n’est pas respectée, pointe Vanessa Matz. L’État belge est donc hors-la-loi. Encore.”

Des manquements partout, surtout à Bruxelles

Selon les chiffres communiqués par le ministre de la Justice, le manque de personnel judiciaire touche l’ensemble des cours et tribunaux du pays. C’est singulièrement marquant à Bruxelles. Mais pas seulement. Ainsi, pour l’ensemble des cours d’appel du pays, il faut 275 magistrats pour que le cadre soit rempli alors qu’ils ne sont que 257. À la cour d’appel de Bruxelles (qui souffre depuis longtemps de l’arriéré judiciaire), il y a 73 magistrats au lieu de 82 normalement prévus. Les tribunaux de première instance du pays sont également en souffrance puisque sur les 767 postes qu’imposent les cadres, il n’y a que 714 magistrats présents. La situation dans les parquets du pays n’est guère plus réjouissante où seulement 84 % des cadres sont remplis. Simple exemple : le parquet fédéral ne compte que 32 magistrats au lieu des 35 prévus dans le cadre.

Selon Vanessa Matz, la situation est sans doute plus grave encore que ne le démontrent ces chiffres puisque les absences pour des raisons de santé n’ont pas été comptabilisées. “Il faut donc ajouter les absences de longue durée qui n’ont pas été prises en considération dans ces tableaux, puisque le ministre explique qu’il n’est pas possible d’avoir ces informations. C’est quand même hallucinant, parce que le taux d’absentéisme n’est pas un détail quand on sait que de nombreux juges finissent par faire un burn-out après avoir été épuisés au travail. Donc ces chiffres, déjà mauvais, sont tronqués puisque la réalité est donc encore plus sombre.”

Et d’ajouter : “Cela fait des années que nous pointons les manques en la matière, et qu’on nous répond qu’il y a eu des investissements, et donc que “tout va bien Madame la Marquise”. Sauf que les chiffres, qui viennent du ministre en personne, démontrent bien que ça ne va pas du tout”.

Plus de contentieux, moins de moyens

La députée ne conteste pas les investissements injectés par le ministre de la Justice. Mais, selon elle, cela ne répond pas aux besoins du terrain. “La majeure partie des investissements ont permis d’améliorer la digitalisation de la justice. Nous étions, à ce niveau, à l’âge de pierre, c’est un peu moins le cas aujourd’hui et c’est très bien. Mais digitaliser une justice qui manque de magistrats et de greffiers dans tout le pays, c’est un peu étrange. L’urgence, c’est de s’attaquer d’abord et avant tout au problème d’effectifs.”

Vanessa Matz précise par ailleurs que les investissements de la Belgique dans la justice sont bien maigrichons en comparaison à d’autres pays européens. “En 2020, la Belgique a investi 0,22 % du PIB dans la justice alors que la moyenne européenne est de 0,44 %. Dans le même temps, on constate que le nombre d’affaires introduites par la justice belge est trois fois plus élevé que la moyenne européenne. Autrement dit, on sous-investit dans la justice alors que notre pays traite plus de dossiers judiciaires que tout le monde. Comment voulez-vous réduire l’arriéré dans un tel contexte ? Moi, je ne vois pas.”

Que préconise la députée fédérale ? La même chose que de nombreux magistrats du terrain, dit-elle. À savoir la publication de toutes les offres d’emploi qui permettraient de remplir les cadres et, dans le même temps, l’amélioration de l’attractivité de la profession et du bien-être au travail, par la mise en place d’un véritable statut des magistrats. “Dans les faits, la masse de travail est tellement importante que même en remplissant les cadres, cela ne suffira pas. D’ailleurs, il faudrait revoir si les cadres répondent encore aux besoins actuels, s’il ne faut pas, là aussi, revoir les chiffres. En tout cas, résorber l’arriéré, c’est tout simplement impossible en ce moment. La Cour européenne des droits de l’Homme a déjà souligné que le problème était 'structurel'. C’est un triste constate pour un État de droit, c’est honteux pour notre pays.”