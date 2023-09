Irrégularités : Bpost a facturé 100.000 euros de loyer par mois à la Justice au lieu de par an

Le quotidien financier flamand a désormais pu établir que la Justice a déboursé durant deux ans et demi 1,2 million d'euros par an pour le loyer des bureaux de Crossborder dans le centre de la Monnaie à Bruxelles, à la place de 100.000 euros. Un prix au mètre carré par an avait été établi, or sur la facture, il s'agissait du prix au mètre carré par mois.

Quand les services de Crossborder ont déménagé début 2022 vers un autre bâtiment de bpost pour un loyer bien plus minime, la faute a été découverte mais n'a pas été signalée à Justice.

Lorsque l'ancien PDG Dirk Tirez a été démis de ses fonctions, il a transféré l'information relative à cette irrégularité vers son adresse électronique privée.

Ni le SPF Justice, ni l'inspection des Finances n'avaient relevé l'erreur.