Pour beaucoup de prévenus, une première venue au Palais de justice de Bruxelles peut être très intimidante. La grandeur du bâtiment au sein duquel certains jouent une partie de leur vie a de quoi paralyser. Pour d’autres, le Palais de la place Poelaert est un endroit commun tant ils ont dû s’y rendre pour se défendre à de nombreuses reprises. C’est le cas d’Ivan (prénom d’emprunt), un Albanais de 45 ans, qui a un casier judiciaire long comme le bras. En plus de nombreux faits de roulage, celui qui a déménagé en Belgique il y a 25 ans est actuellement emprisonné pour une histoire de stupéfiants.

En ce mercredi matin de septembre, c’est pour une nouvelle affaire qu’il fait face à la justice : menottes aux poignets et entouré de deux policiers, il arrive pour se défendre de faits de viol avec séquestration, de vol avec violence et de coups et blessures. Le tout sur une seule et même personne, Anna (prénom d’emprunt), son ex-compagne d’origine polonaise avec qui il a entretenu une relation durant 9 ans.

”Je tiens à dire directement que je ne l’ai pas violée”, lance d’entrée de jeu Ivan alors que le Président détaille les faits qui lui sont reprochés. “Je ne l’ai pas volée non plus, j’ai juste brûlé son passeport et gardé sa carte d’identité toute la nuit. En fait, il faut savoir que tout a commencé par une dispute…”

”Monsieur, vous vous justifiez déjà alors que ce n’est pas le moment, le coupe le Président. Vous êtes en train de plaider contre vous. Je vais essayer de rester calme, ne me faites pas faire de l’hypertension…”

Simplement attrapé par la gorge…

Les faits remontent au mois de décembre 2020. Anna et Ivan ne sont plus ensemble, mais la première visite le second dans le seul but de récupérer une carte bancaire arrivée par la poste à son ancienne adresse. Ivan saute sur l’occasion pour essayer de se rabibocher avec son ex et lui demande d’avoir des relations sexuelles. Elle refuse, une dispute éclate et Ivan enferme Anna chez lui durant quelques jours. Il lui confisque sa carte d’identité et son passeport pour qu’elle ne puisse plus retourner en Pologne.

guillement "Contre moi, vous n’auriez aucune chance dans une bagarre mais contre elle."

”J’ai juste fermé la porte pour qu’elle ne puisse pas partir”, explique-t-il.

”C’est ce qu’on appelle une séquestration… Et vous lui avez porté des coups ?”

”Je ne m’en rappelle pas. En neuf ans de relation, je ne l’ai jamais frappée. Ce soir-là, je l’ai simplement attrapée par la gorge durant notre dispute.”

”Venez voir les photos, elle a des hématomes aux jambes et aux bras, lance le Président à cet ancien camionneur. Elle ne s’est quand même pas fait cela toute seule. Elle est très frêle par rapport à vous. Contre moi, vous n’auriez aucune chance dans une bagarre, mais contre elle…”

Pendant sa séquestration, Anna réussit à contacter son nouveau compagnon qui prévient la police. Les forces de l’ordre arrivent sur place et trouvent une femme totalement apeurée et un homme très nerveux.

Jalousie maladive

Ivan vit très mal la fin de sa relation avec Anna et il est d’autant plus énervé durant ce huis clos dans son appartement bruxellois qu’il apprend que son ancienne compagne a refait sa vie avec un autre. Par messages et par appels vidéos, il lui envoie des messages d’intimidations et de harcèlement. “Vous traitez son nouveau compagnon de ‘PD’, lance le Président. Déjà, s’il est ‘PD’, il ne serait pas avec votre ancienne compagne… Mais surtout, ce n’est pas un mot à utiliser. Ce n’est pas drôle pour ceux qui sont homosexuels.”

”Vous avez raison…”

”J’ai toujours raison, c’est un principe.”

La Procureure prend alors la parole et dépeint Ivan comme un manipulateur – pas nécessairement violent, mais très macho – se retrouvant dans le contexte classique d’une fin de relation qui mène à la violence. Une peine entre 20 et 30 mois avec un sursis probatoire est demandée avec l’obligation pour l’homme de réaliser un travail personnel sur son côté machiste et possessif.

Pour la défense, Ivan était dans une telle détresse psychologique vu la fin de la relation qu’il a réagi de manière extrême. Vu l’apaisement entre les deux parties depuis les faits, un sursis total est demandé par son avocat.

Avant de retourner en cellule, Ivan demande une dernière fois la parole. “Je sais que je n’ai pas été digne, avance-t-il. Pour moi, la femme est l’égal de l’homme.”

”En séquestrant cette femme et en la frappant, conclut le Président, on ne peut pas vraiment dire que vous la considériez comme votre égal…”

Jugement le 25 octobre.