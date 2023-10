Je laisse mes enfants, mineurs d’âge, seuls à la maison quand je vais travailler. S’ils commettent une infraction, suis-je responsable ?

La loi prévoit-elle un âge pour laisser les enfants sans surveillance ?

Que dit la loi ?

Il n’y a pas d’âge précis spécifié dans la loi pour laisser un enfant seul mais plusieurs textes nationaux et internationaux rappellent qu’un enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment une protection juridique appropriée.

De manière générale, on estime qu’il faut que l’enfant ait atteint l’âge du discernement, c’est-à-dire que l’enfant doit avoir la compréhension et la conscience de ce qu’il fait, qu’il peut distinguer le bien du mal. On estime qu’un enfant aux alentours de 12 ans possède cette capacité.

Comme corollaire de cette protection spéciale accordée aux enfants mineurs, les parents sont tenus à un devoir de surveillance et d’éducation envers ces derniers.

Plus un enfant est jeune, plus il a besoin d’être en sécurité.

Le devoir de surveillance en particulier sera donc apprécié plus sévèrement si l’enfant est jeune et s’il n’est pas suffisamment indépendant.

Et si j’estime que mon enfant est capable de rester seul, suis-je quand même responsable s’il fait une bêtise ?

La loi prévoit que la responsabilité des parents relativement à leur enfant mineur est présumée.

Pour s’en exonérer, les parents pourront démontrer qu’ils n’ont pas commis de faute dans la surveillance et l’éducation de leur enfant ou qu’il n’y a pas de lien causal entre leur faute et le dommage.

En cas de litige, les cours et tribunaux effectueront une analyse minutieuse du comportement des parents quant à l’éducation donnée et à la surveillance apportée à leur enfant. L’appréciation de ces critères se fera au cas par cas.

Plus l’enfant laissé seul est jeune, plus il sera difficile de renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur vos épaules.

Il ne vous suffira pas d’invoquer votre absence au moment des faits reprochés pour affirmer que vous n’êtes pas en faute.

En cas de problème, le juge vérifiera également si vous avez procuré une bonne éducation à votre enfant, laquelle s’appréciera non pas au moment où le fait est commis, mais bien par rapport à comment il s’est comporté durant sa période de vie.

Enfin, même si votre faute est constatée, vous pourrez tenter de vous exonérer de votre responsabilité si vous parvenez à démontrer qu’il n’y a pas de lien entre votre faute éventuelle et le dommage tel qu’il s’est produit.

Dans ce dernier cas, vous devrez prouver que vous n’avez pas pu empêcher le fait qui y donne lieu et que ce dommage se serait réalisé de la même manière, même en l’absence d’une faute de votre part.

Force est de constater qu’il y a une grande insécurité juridique concernant l’interprétation de ces critères. Il ne sera donc pas chose aisée de renverser cette présomption de responsabilité dans la réalité.

Concernant le risque d’être pointé du doigt comme mauvais parent, il s’agit à nouveau d’analyser les circonstances de la cause : votre enfant n’était-il pas trop jeune pour rester seul ? Avez-vous tout mis en place pour éviter un accident ?

S’il s’avère que votre attitude parentale relève de la négligence, les autorités pourront vous retirer la garde de votre enfant si sa santé ou sa sécurité est gravement compromise et ceci, soit en raison du fait que votre enfant adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui compromettent son épanouissement affectif, social ou intellectuel soit en raison, notamment, de négligences graves qui menacent votre enfant directement et réellement.

Tous ces éléments permettront au juge d’examiner si vous avez agi adéquatement en tant que parent ou non.

