La Belgique refuse de demander le retour de Nizar Trabelsi

"M. Trabelsi est détenu en vue de son expulsion du territoire américain. En Tunisie, il risque la torture, une peine inhumaine de vingt ans d'emprisonnement résultant de la torture d'autres individus. Le gouvernement belge a été condamné (par la justice belge, NDLR) à accepter son retour. Les choses devraient être simples. Malheureusement, le gouvernement belge semble vouloir rester apathique face à la souffrance de cet homme", commentent les avocats Dounia Alamat et Christophe Marchand. Ils pointent l'état d'angoisse extrême du prisonnier, ses conditions de détention actuelles "abominables", sa santé mentale et physique qui ne cesse de se dégrader. "Nous sommes déçus et très interpellés par ce manque d'humanité, cette complaisance à la torture. Nous espérons encore que le gouvernement agisse dans le respect des droits fondamentaux de M. Trabelsi. Cet homme a suffisamment souffert. Dans un Etat de droit, nous ne devrions plus être contraints à saisir une nouvelle fois le pouvoir judiciaire pour faire sanctionner les abus de l'exécutif", poursuivent-ils.

Le quotidien a par ailleurs reçu une lettre de cinq pages du détenu en grève de la faim et de la soif détaillant ses conditions de détention épouvantables, en isolement, dans le centre de détention administrative pour étrangers de Farmville, en Virginie.