C’est un procès-fleuve, impliquant 31 prévenus poursuivis dans le cadre d’un gigantesque trafic d’êtres humains qui s’ouvre lundi devant le tribunal correctionnel de Liège. Les enquêteurs ont calculé qu’entre 3 000 et 5 000 migrants, désireux de s’installer en Europe, sont passés, entre janvier 2019 et juin 2022, dans les griffes de cette filière démantelée il y a un peu plus d’un an.

C’était là une organisation criminelle particulièrement bien structurée qui avait deux têtes pensantes en région liégeoise, un père et son fils d’origine installés à Herstal. Ils étaient en Belgique les têtes de pont d’une organisation criminelle bien plus importante qui acheminait des migrants contre de fortes sommes d’argent.

Une première structure acheminait vers la Turquie ces hommes et ces femmes de nationalité syrienne, afghane, iranienne ou irakienne. Une deuxième les faisait passer en Europe tandis que la troisième les transportait d’un pays à l’autre en Europe, principalement sur la route des Balkans.

Le transfert de migrants se faisait donc par étapes. Ceux-ci payaient via un réseau hawala. Des tranches d’argent étaient libérées en fonction de l’état d’avancement du transfert de ces personnes. Le hawala est un système traditionnel de paiement informel : l’argent est confié à un courtier local qui a un correspondant dans un autre pays qui remettra l’argent au destinataire, sans laisser de traces.

Un modus operandi immuable

La structure démantelée à Liège faisait partie de ce troisième pan. Le modus operandi se répétait. Les têtes de réseau installées à Liège recrutaient des personnes, généralement vulnérables, qui voulaient se faire de l’argent facile. C’était généralement des personnes endettées ou des toxicomanes qui feraient office de chauffeurs.

Pour un transport, un chauffeur pouvait ainsi recevoir jusqu’à 15 000 euros.

”On leur promettait des sommes importantes qui seraient de nature à résoudre leurs problèmes financiers dans l’immédiat”, explique Me Jean-Pierre Jacques, avocat de Myria, le centre fédéral migration qui s’est, comme lui permet la loi, constitué partie civile dans le dossier. Pour un transport, un chauffeur pouvait ainsi recevoir jusqu’à 15 000 euros.

Ces personnes devaient louer eux-mêmes une camionnette avec un contrat à leur nom. “Ce qui permettait d’ajouter une couche d’étanchéité entre les donneurs d’ordre et les exécutants”, décrypte Me Jacques.

Les chauffeurs étaient alors envoyés en Europe de l’Est. Ils devaient activer la géolocalisation sur leur messagerie WhatsApp, ce qui permettait aux têtes de réseau de vérifier où ils se trouvaient. En route, ils recevaient les coordonnées GPS d’un endroit où ils devaient prendre en charge une vingtaine, voire une trentaine, de migrants. Ils devaient les déposer dans un autre pays.

Ces chauffeurs ont notamment dû prendre en charge des migrants en Slovénie, en Croatie ou encore en Hongrie. Certains d’entre eux ont été arrêtés et condamnés sur place. Les autorités judiciaires de ces pays ont dénoncé les faits à la Belgique, ce qui a conduit à l’enquête menée à Liège.

Un accident mortel en Hongrie

”On note dans ce dossier, et c’est là particulièrement odieux, que certains de ces chauffeurs étaient des toxicomanes et n’étaient dès lors pas véritablement aptes à la conduite”, note Me Jacques. C’est ainsi que, en février 2022, un de ces conducteurs liégeois avait perdu le contrôle de sa camionnette en Hongrie dans le village de Forraskut. Il avait pris en charge plus tôt 26 migrants en Serbie. Dix-sept personnes avaient été grièvement blessées dans l’accident et un migrant était mort des suites de l’accident.

Plusieurs des transports avaient été interceptés sur la route des Balkans. Des chauffeurs ont été condamnés sur place. À la suite de ces arrestations, les loueurs de véhicules devenaient plus méfiants car les camionnettes ne rentraient pas à temps et heure prévus. Au fil du temps, les chauffeurs ont loué ses camionnettes en Allemagne ou aux Pays-Bas.

Huit audiences, à raison de quatre par semaine du lundi au jeudi, sont prévues pour l’examen de cette affaire.