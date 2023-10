En Belgique ou en France, où Salah Abdeslam purgera-t-il sa peine ?

Les cinq accusés – Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Ali El Haddad Asufi, Sofien Ayari et Osama Krayem – ont été arrêtés en Belgique. À ce stade, seul le sort futur de Mohamed Abrini et d’Ali El Haddad Asufi est clair. Ils purgeront leurs deux peines en Belgique. Pour les trois autres, cela reste confus.

La France avait demandé à la Belgique la remise des cinq hommes, via un mandat d’arrêt européen. Un tel mandat doit être validé par la chambre des mises en accusation. Lors de cet examen, les personnes visées peuvent demander un “droit au retour” afin de purger en Belgique la peine qui serait prononcée à Paris.

Il y a deux conditions : il faut invoquer ce “droit au retour” et avancer des attaches avec la Belgique. Trois accusés – Abrini, El Haddad Asufi et Salah Abdeslam – pouvaient en invoquer.

Les deux premiers ont demandé et obtenu ce “droit au retour”. Abdeslam ne l’a pas invoqué. Il avait donc été remis définitivement à la France, qui l’a “prêté” à la Belgique pour le procès de Bruxelles.

Désormais, Abdeslam s’oppose à un retour en France pour purger sa peine. Parce que d’une part, cela compliquerait ses contacts avec sa famille. Et d’autre part, parce qu'il doit y purger une perpétuité incompressible. Mardi, la cour d’appel, qu’il avait saisie en référé, a interdit sa remise à la France en raison du risque de violation des articles 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a donc entendu ses arguments.

Des mois d’attente ?

Ce jugement en référé devra être confirmé ou infirmé au fond. Une audience d’introduction se tiendra le 17 octobre pour fixer un agenda. Il est improbable qu’un jugement soit rendu cette année.

À moins que la Belgique ne passe outre cette interdiction et ne “s’asseye” sur cette décision de justice. Elle l’avait fait en 2013, pour Nizar Trabelsi, que réclamaient les États-Unis. L’astreinte de 10 000 euros, fixée par la cour d’appel, n’est pas dissuasive.

On en est pas là. "La Belgique fera tout ce qui est en son pouvoir pour respecter l'accord conclu avec la France pour que Salah Abdeslam purge sa peine en France", assurait mercredi soir le cabinet du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, sans vouloir élaborer davantage.

Reste les cas du Tunisien Sofien Ayari et du Suédois Osama Krayem, qui n’ont des attaches ni en Belgique, ni en France. Pour qu’ils exécutent leur peine prononcée à Paris, la France devait à l’issue de leur condamnation à Bruxelles, envoyer un nouveau mandat d’arrêt européen à leur encontre. Ce qu’elle a fait. La semaine dernière, les deux hommes ont refusé une remise volontaire. Ce sera donc à la chambre du conseil de trancher. Une audience est fixée le 12 octobre.

À ce stade, a indiqué Me Laura Séverin son avocate, Sofien Ayari ne souhaite pas purger ses deux peines en Tunisie. Osama Krayem, a précisé Me Gisèle Stuyck, veut les purger en Suède.