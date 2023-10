L'objectif de limiter à 10 000 le nombre de détenus est passé à la trappe: la Belgique à nouveau épinglée pour son problème de surpopulation carcérale

Le Comité invite avec insistance les autorités belges à faire tout le nécessaire “pour que tous les détenus aient leur propre lit”, à doter les cellules collectives de sanitaires fermés et à offrir “beaucoup plus d’activités hors cellule […], y compris en maison d’arrêt”.

La détérioration se poursuit

L’instance avait déjà adopté, l’an dernier, une résolution intérimaire exprimant sa profonde préoccupation quant à la détérioration de la situation dans les prisons belges, rappelle le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) chargé, en Belgique, de veiller aux droits et la dignité humaine des personnes détenues. Cette fois, le Comité des ministres constate que l’objectif fixé de longue date visant à réduire le nombre de détenus en dessous de 10 000 ne figure plus dans le dernier plan d’action. Il demande donc instamment aux autorités belges de “concentrer leurs efforts sur une réduction durable du nombre de détenus et non pas sur l’augmentation de la capacité carcérale”.

Des détenus qui n'ont rien à faire en prison

L'actualité montre l’importance de ces recommandations, insiste le CCSP. Fin septembre, les prisons belges dont la capacité opérationnelle est limitée à 10.412 places, comptaient plus de 11 500 détenus (dont un tiers en préventive, c’est-à-dire dans l’attente de leur procès), soit 500 de plus qu’en septembre 2022. Le nombre de personnes internées, qui devraient être prises en charge dans le circuit de soins ou dans les centres psychiatriques fédéraux, est lui aussi reparti à la hausse, passant en un an de 820 à 942. Ils représentent 8,19 % des détenus... qui n’ont rien à faire en prison.

Dans ce contexte, où la surpopulation reste alarmante, aucune initiative visant à réguler la population carcérale n’a été prise et il n’existe aucun plan d’action d’envergure reposant sur une analyse scientifique, regrette amèrement le CCSP. Qui appelle à nouveau tous les acteurs concernés (gouvernement, Parlement, pouvoir judiciaire…) à mettre en œuvre, sans délai, les recommandations fermes du Conseil de l’Europe.