À Anvers, un jeune homme doit répondre du meurtre d’un autre jeune homme

Au skatepark

Des témoins avaient identifié un jeune de 18 ans comme étant l’auteur des faits. La police l’a interpellé et a trouvé le couteau utilisé lors de l’incident dans une poubelle à proximité. La bagarre aurait trouvé son origine dans un précédent affrontement, deux jours plus tôt, dans un skatepark. L’accusé y aurait proféré des menaces, à la suite d’un conflit l’ayant opposé à la victime et l’un de ses amis. Ces derniers avaient contacté l’auteur le jour des faits pour une nouvelle explication au skatepark. Pensant qu’il ne viendrait pas, ils avaient quitté les lieux, avant de le recroiser près de la gare. L’auteur a, lui, donné une tout autre version aux enquêteurs, affirmant qu’il aurait été poursuivi par la victime et ses amis. Il dit avoir emporté le couteau par crainte d’une confrontation.

Dès son jeune âge

Le jeune homme souffre de trouble du spectre de l’autisme et présente des problèmes de gestion de la colère qui l’ont conduit en institution psychiatrique dès son plus jeune âge.

Connu de la police depuis ses 11 ans, il a été placé sous le contrôle d’un juge de la jeunesse à 15 ans et a séjourné en institution. Dans les semaines qui ont précédé les faits, il s’était fait remarquer à de nombreuses reprises, en lançant des pierres sur une pizzeria, en étant impliqué dans une bagarre ou encore en volant une mobylette.

Le procès devrait durer une semaine.