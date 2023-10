Mon enfant a organisé une fête à mon domicile en mon absence. Des infractions ont été commises. Suis-je responsable ?

Les enfants mineurs peuvent-ils se rendre coupables d’infractions pénales ?

La majorité pénale est fixée à 18 ans. Cela signifie qu’en dessous de cet âge, les mineurs n’ont pas le discernement nécessaire pour engager leur responsabilité pénale (en effet, la minorité est une cause de non-imputabilité d’une infraction pénale), ni pour se voir condamnés à une peine. Lorsqu’un enfant commet un crime ou un délit, on parle donc d’un “mineur en conflit avec la loi” ou d’un mineur qui aurait commis un “fait qualifié infraction”.

Par conséquent, le mineur ne sera pas jugé comme un adulte par le tribunal correctionnel, mais relèvera de la compétence du tribunal de la jeunesse. S’il déclare les faits établis, le juge va pouvoir imposer au jeune ce qu’on appelle des mesures “de garde, de préservation et d’éducation” – et non des sanctions. Ainsi par exemple, si mon enfant vend régulièrement de la drogue en soirée, un juge de la jeunesse pourrait décider de lui imposer des prestations d’intérêt général ; ou de le soumettre à une mesure de surveillance par les services sociaux et de lui interdire de fréquenter certaines personnes ou lieux qui sont en lien avec le fait qualifié infraction qui a été commis. En tant que parent, je serai convoqué à l’audience mais les décisions rendues par le tribunal ne me concerneront pas directement.

À quelles conditions ma responsabilité pénale peut-elle être engagée ?

La responsabilité pénale est personnelle : je ne pourrai donc pas être considéré comme coupable, en tant que parent, de l’infraction commise par mon enfant uniquement parce que le fait qualifié infraction a été déclaré établi dans son chef. Par contre, certains comportements (ou négligences) de ma part qui auraient contribué à la survenance de l’infraction pourraient engager ma responsabilité pénale.

Par exemple, en tant que médecin, si je laisse à portée d’enfants mineurs des produits dont je sais pertinemment qu’ils abolissent le discernement, et qu’ils peuvent être utilisés pour obtenir des relations sexuelles non consenties, je pourrai être tenu pénalement responsable de l’infraction à caractère sexuel qui serait commise.

Autre cas de figure : en matière de stupéfiants, en mettant ma maison à disposition de mineurs en sachant et en acceptant le fait qu’ils y consommeront toutes sortes de produits, on pourrait me reprocher d’avoir facilité l’usage de drogues par autrui (dans ce cas, la minorité des usagers est même érigée en circonstance aggravante).

Dans ces hypothèses, je pourrais être poursuivi à titre personnel, indépendamment du sort réservé aux faits reprochés à mon enfant mineur, et ce ne sera pas le tribunal de la jeunesse mais le tribunal correctionnel qui examinera le dossier.

Si le fait qualifié infraction est déclaré établi dans le chef de mon enfant, que devrai-je payer et à qui ?

Et s’il y a une victime, par exemple d’une agression sexuelle ? La circonstance que je ne peux être tenu pénalement responsable du fait qualifié infraction commis par mon enfant mineur n’exclut pas que je doive réparer le dommage que ce fait aurait occasionné.

Le droit belge instaure dans le chef des parents une présomption de faute dans la surveillance et l’éducation de leur enfant mineur lorsque celui-ci cause un dommage à autrui. Ainsi, à moins de pouvoir renverser cette présomption en démontrant que je n’ai pas commis de faute (à ce propos, je vous renvoie au “Droit de savoir” publié le lundi 2 octobre 2023), je serai considéré comme civilement responsable du préjudice occasionné par le fait qualifié infraction. Le tribunal de la jeunesse me condamnera donc solidairement avec mon enfant mineur à indemniser la victime, qui pourra se retourner contre moi pour réclamer l’intégralité des dommages et intérêts qu’elle aura obtenus.

Qui est Marion de Nanteuil, l’auteure de ce texte ?

Marion de Nanteuil est avocate au Barreau de Bruxelles. Elle exerce le droit pénal commun, le droit pénal des affaires, le droit de la jeunesse et le droit de la circulation routière. Elle est également collaboratrice scientifique à la faculté de droit de l’Université de Liège et au centre de recherche en droit pénal et procédure pénale à l’UCLouvain.