Ils avaient été condamnés précédemment par la cour d’assises de Paris dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Tous deux y avaient écopé d’une peine de 30 ans de prison avec une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine. Krayem et Ayari avaient été "prêtés" à la Belgique pour le procès du 22 mars.

Celui-ci terminé, ils devraient être transférés vers la France. Mais les condamnés contestent leur remise et se sont opposés à l’exécution de leur mandat d’arrêt devant la chambre du conseil de Bruxelles. Après examen des potentielles causes de refus à l’exécution desdits mandats, elle a répondu par la négative. Cela signifie donc que la Belgique peut désormais procéder au transfert des deux détenus vers la France. Une seule option peut encore le bloquer. Il reste à Krayem et Ayari la possibilité de faire appel de cette décision, obligeant la chambre des mises en accusation à se pencher alors à son tour sur leur demande. (Avec Belga)