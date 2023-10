Un cybercriminel m’a contacté par e-mail, SMS, téléphone et j’ai malheureusement partagé mes informations personnelles. Que puis-je faire ?

Chaque lundi, avec “Droit de savoir”, La Libre et l’Ordre français du barreau de Bruxelles répondent à une question juridique. Ce lundi, Me Thomas Dubuisson explique ce qu’est le phishing, pourquoi il est important d’être vigilant et les précautions à prendre.