Attentat à Bruxelles : retour sur treize heures de terreur dans la capitale, une nouvelle fois touchée par un attentat

Il est 19h07, lundi soir, lorsque la police locale de Bruxelles/Ixelles reçoit plusieurs coups de fil de citoyens inquiets. Ces citoyens signalent des tirs et la présence d’un homme armé à proximité de la place Sainctelette, au centre-ville de Bruxelles. Très rapidement, la police arrive massivement sur place et constate qu’il est déjà trop tard pour deux personnes ciblées par le tireur. Une troisième victime est blessée, mais vivante. Le tireur, lui, a pris la fuite.

Dans quelle direction ? Était-il seul ? A-t-il des cibles particulières ? Peu après les faits, de nombreuses informations circulent, mais la situation est encore bien trop confuse pour comprendre ce qu’il se trame. Le voisinage s’interroge. Serait-ce une fusillade liée à un énième règlement de compte dans le milieu de la drogue, comme ce fut le cas le 14 septembre à Anderlecht où un homme est mort criblé de 17 balles ? Ou s’agit-il d’un acte terroriste ?

Contacté vers 20h10 par La Libre, le parquet de Bruxelles confirme que deux personnes sont mortes, mais se refuse à tout autre commentaire sur l’identité de l’auteur ou sur ses motivations. Et se contente de parler d’une fusillade. Pour l’instant.

”Soldat de Dieu pour l’État islamique”

Mais sur les réseaux sociaux, photos et vidéos sont diffusées tous azimuts. D’abord des vidéos prises par des badauds qui ont aperçu le tireur en pleine action, tirant à bout portant sur des passants avec une arme de guerre. Impossible d’identifier l’auteur qui porte cependant une veste de couleur orange fluo, le rendant très visible.

Une autre vidéo affole la toile. Elle a été diffusée par l’auteur des faits lui-même. Le fichier vidéo dure 35 secondes. On y aperçoit un individu qui se filme. Un détail saute aux yeux : il porte la même veste orange fluo que celle du tireur. L’individu s’exprime en arabe classique, mais un accent tunisien trahit ses origines.

Dans la courte vidéo, l’homme décline d’abord son identité – Abdesalem L. Puis il se présente comme “soldat de Dieu pour l’État islamique”. Enfin, il déclare avoir “tué trois Suédois à l’instant”, avant de glorifier Dieu.

Les propos tenus par l’individu sur la vidéo sont sans équivoques : Bruxelles est bel et bien la cible d’un attentat islamiste.

Abdesalem L. explique clairement avoir visé des Suédois, identifiés sur la base du maillot de football de l’équipe de Suède qui, ce soir-là, joue contre les Diables Rouges au stade Roi Baudouin. Sa volonté manifeste de cibler des Suédois fait craindre le pire. Car l’assaillant est en fuite, et plus de 35 000 personnes sont au stade pour le match. Alors qu’il est décidé de faire commencer le match, hors de l’enceinte du Heysel, une chasse à l’homme est lancée.

Dans le quartier où la fusillade a éclaté, c’est la stupéfaction. Sept ans après les attaques du 22 mars 2016 dans la station de métro Maelbeek et à Brussels Airport, la Belgique est à nouveau touchée par un attentat portant les traces de l’État islamique. “Nous n’avons jamais vu de telles scènes de violence dans nos rues”, lance un riverain, ému aux larmes, inquiet à la perspective d’un nouveau bain de sang, comme en 2016. Les forces de l’ordre présentes sur place tentent d’apaiser la situation, expliquant que tout est fait pour rasséréner la population.

Témoignages

Au même moment, des perquisitions sont en cours dans une habitation située à Schaerbeek, dernière adresse connue d’Abdesalem L. Les policiers ne trouvent pas l’auteur des faits, mais sa compagne est entendue. Selon Het Laatste Nieuws, l’épouse de l’assaillant a appris la nouvelle via les réseaux sociaux et, effrayée, s’est rendue d’elle-même au poste de police où elle passe la nuit, avec son enfant. Elle explique à la police ne pas être au courant des macabres projets de son mari, et n’avoir perçu aucun signe laissant entrevoir de tels desseins.

Les recherches pour retrouver l’assaillant se poursuivent toute la nuit. Pendant ce temps-là, les photos et vidéos du drame continuent de pleuvoir sur les réseaux sociaux. Les autorités judiciaires jonglent avec ce flux d’informations, pour se défaire des fake news pour ne garder que les éléments pertinents qui permettraient de mettre la main sur le terroriste présumé. Selon les autorités judiciaires, c’est d’ailleurs grâce à de nombreux témoignages de citoyens que les autorités ont pu identifier Abdesalem L., procéder aux perquisitions et mener tous les actes d’enquête.

Mardi, peu avant 8 heures, une personne contacte la police. Au bout du fil, on est formel : Abdesalem L. prend un café dans un établissement situé rue Van Oost, à Schaerbeek, non loin de son dernier domicile connu. Des policiers de la zone de police Bruxelles Nord (PolBruNo) arrivent sur place. Durant l’intervention, Abdesalem L. est abattu. Blessé par balles au niveau du thorax, il est pris en charge par les services de secours. Dans l’ambulance qui, sous une importante escorte policière, le transporte aux cliniques Saint-Luc, l’équipe médicale tente de le réanimer. Mais sans succès. À l’hôpital, des médecins essayent de l’opérer. En vain. Abdesalem L. est déclaré mort à 9 heures 38.

La chasse à l’homme est terminée, mais l’enquête, elle, se poursuit. On apprend par ailleurs que les victimes sont toutes étaient de nationalité suédoise selon le parquet fédéral. Selon le ministère suédois des affaires étrangères, les deux hommes étaient âgés de 60 et 70 ans. L’homme d’une soixantaine d’années vivait en Suisse. L’autre homme était originaire de la région de Stockholm. La troisième victime, soignée à l’hôpital pour de graves blessures, est un Suédois, âgé de 70 ans.

Niveau d’alerte rabaissé

Le parquet fédéral a précisé que quatre perquisitions ont été menées mardi matin. Une arme de guerre a été retrouvée au domicile de l’assaillant, deux armes de poing et un couteau ont été retrouvés à proximité. Deux personnes ont été entendues pour des contacts éventuels avec Abdesalem L.

Rien n’indique qu’il s’agit d’un attentat orchestré par un réseau, précise le parquet fédéral, qui estime que la piste du loup solitaire est la plus plausible. Quant au motif, les liens avec les Corans brûlés en Suède sont clairement une piste. Mais les investigations seront encore longues.

Le Conseil national de sécurité (CNS) s’est réuni, mardi après-midi. Une conférence de presse a ensuite été organisée en présence notamment du Premier ministre, des ministres de l’Intérieur et du procureur fédéral, Frédéric Van Leeuw. Le Premier ministre a annoncé que Bruxelles repassait à un niveau d’alerte 3 (sur une échelle de 4), car il n’y a “pas d’indice qu’il pourrait y avoir plusieurs auteurs”, ajoutant toutefois que “la vigilance doit rester la règle”.