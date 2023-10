Attentat à Bruxelles: l'Etat islamique revendique l'attaque, de nouvelles informations sur l'assaillant (DIRECT)

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué mardi soir la responsabilité de la fusillade, affirmant que l'attaque visait la Suède en raison de son appartenance à une coalition mondiale luttant contre les djihadistes.

À lire aussi

Le fil info:

07h00 : Abdesalem L. condamné en Suède pour faits de drogue

Mardi soir, SVT Nyheter, un programme d'information de la chaîne publique suédoise, a rapporté qu'Abdesalem L. avait été condamné en Suède en 2012 pour des faits de drogue.

Abdesalem L. et deux autres personnes ont en effet été arrêtés à Malmö en septembre 2012 pour trafic de drogue présumé. L'homme a ensuite été condamné plus tard dans l'année à une peine de deux ans et deux mois de prison pour possession de 100 grammes de cocaïne et a dû quitter le pays. Une somme de 38.000 couronnes suédoises, soit plus de 3.300 euros, a également été saisie.

L'émission télévisée indique également qu'elle a pu s'entretenir avec une personne qui a connu Abdesalem L. lorsqu'il résidait en Suède. Le témoin a décrit l'homme comme étant profondément religieux, mais certainement pas radicalisé.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson avait également indiqué que l'intéressé avait vécu dans le pays. Il est ensuite apparu que l'homme avait été incarcéré entre 2012 et 2014 pour des faits dont la nature n'avait cependant pas été précisée.

En novembre 2019 enfin, il a demandé l'asile en Belgique, mais sa demande a été rejetée et il a ensuite disparu des radars.

06h00 : Dermagne demande de voter au plus vite la loi sur l'indemnisation des victimes

Le ministre fédéral de l'Économie Pierre-Yves Dermagne demande que le projet de loi sur l'indemnisation des victimes de terrorisme soit voté le plus rapidement possible. L'objectif est de permettre "qu'il s'applique de manière rétroactive aux victimes identifiées de l'attentat perpétré lundi soir à Bruxelles afin qu'elles puissent bénéficier du nouveau système d'indemnisation", déclare-t-il mercredi dans les colonnes de L'Avenir.

Le projet de loi sur l'indemnisation des victimes de terrorisme a été renvoyé au Conseil d'État en juillet dernier sur demande de l'opposition. Celle-ci a déposé une série d'amendements portant notamment sur un allongement du délai de prescription des demandes d'indemnisation. L'avis sur ces amendements n'a pas encore été rendu.

"Mais l'actualité récente nous montre qu'il devient urgent de voter ce texte. En effet, on prévoit que toutes les victimes, qu'elles soient couvertes ou non par un contrat d'assurance, seront indemnisées. De plus, ce projet prévoit une indemnisation plus juste des victimes que ce qui est prévu actuellement", argumente le vice-Premier ministre PS.

Le 1er février, alors que la commission commençait l'examen du projet de loi, les critiques n'avaient pas manqué. La majorité a alors mis au point une série d'amendements. Ceux-ci ont mis fin à la différence entre les victimes résidant en Belgique et les autres. Le délai dans lequel une demande d'indemnisation doit être introduite est en outre passée à 10 ans, au lieu de 5 ans dans la mouture initiale. Il est également fait référence à la création d'un guichet unique qui doit orienter les victimes.

Mais la revendication centrale portée par les victimes de créer un fonds de garantie, comme l'avait recommandé la commission d'enquête sur les attentats de 2016, n'est par contre pas rencontrée.