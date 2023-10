Attentat à Bruxelles : y a-t-il eu des failles dans le travail de la police et de la justice ? “La critique est honteuse parce qu’on a fait le job”

Après sa cavale, de nombreuses questions étaient posées sur l’efficacité des forces de l’ordre à mettre rapidement la main sur un individu radicalisé et armé. Après sa neutralisation, les questions demeurent, d’autant qu’Abdesalem L. était en situation irrégulière en Belgique et qu’il était dans le viseur de la justice. En juillet 2016, la Belgique avait été avertie par des services de polices étrangers qu’Abdesalem L. avait un profil radicalisé et qu’il voulait partir vers une zone de conflit pour le djihad. Il n’y avait toutefois aucune indication de radicalisation, précisait le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD); “c’est pourquoi cette personne ne figurait pas sur les bases de données de l’OCAM (NdlR : Organe de coordination pour l’analyse de la menace”).

Avec un tel pedigree, Abdelsalem L. n’aurait-il toutefois pas pu être interpellé plus tôt, par exemple par la DR3, cellule antiterroriste de la police fédérale ? “Le gars a été neutralisé moins de 24 heures après les faits, donc la critique, dans ce cas précis, est honteuse, peste une source policière. Nous sommes fragilisés par l’immense charge de travail, mais nous continuons malgré tout à servir la population. Entendre qu’il y a eu des manquements, c’est bas.”

Cet enquêteur estime par ailleurs que face à la multiplicité des phénomènes criminels violents, le terrorisme est celui qui occupe le plus les policiers, alors que d’autres menaces planent. “Il y a trop d’enquêteurs anti-terro et pas assez en charge du crime organisé. Les forces disponibles à Bruxelles sont envoyées à Anvers, comme si ce qui arrive dans la capitale était secondaire. Il est impératif d’orienter les capacités policières de façon plus intelligente, pour se focaliser sur les phénomènes émergents”.

Un constat partagé par une source bien informée au sein de la magistrature. “Ne nous trompons pas de débat quand on parle de cet attentat : cet homme était sous le coup d’une expulsion du territoire. Il n’a pas été expulsé. Il s’agit donc d’une non-exécution d’une décision de justice. Si les pays étrangers ne reprennent pas leurs bonshommes, le travail de la justice et de la police ne sert à rien, entame cette source. Donc soit on change les lois et on exécute vraiment le retour au territoire, soit on tourne en rond. Parce que donner un bout de papier à un gars et lui dire “voilà, tu dois quitter la Belgique” et venir dire ensuite que si cette personne a commis une infraction, c’est à cause de la police ou de la justice, c’est se foutre du monde”.

Ce magistrat poursuit : “Quant au fait qu’il y a plus de policiers dans le terro et moins dans le grand banditisme, je pense surtout que former de bons policiers capables de mener ce type d’enquêtes, ça prend du temps. Pour le reste, il est vrai que le crime organisé est un phénomène qui mérite davantage d’attention, d’autant qu’il alimente le terrorisme. Pour faire un attentat, il faut de l’argent et des armes, le tout est indéniablement lié”.

Concernant le manque de moyens, ce juge déplore surtout la disparition de vrais policiers de terrain. “Pour lutter efficacement contre ces phénomènes criminels, il faut des policiers au contact de la population, qui voient ce qui se passe dans les rues et peuvent réagir vite. Je ne parle pas des agents de quartier qui viennent vérifier si vous vivez à la bonne adresse, mais de policiers impliqués dans la vie des quartiers. Malheureusement, il n’y en a quasi plus.”

Vincent Gilles, président du syndicat libéral SLFP Police (principal syndicat policier en Belgique), estime, lui, que le manque de moyens concerne l’ensemble de la police, et pointe une crise particulière au sein de la DR3, cellule antiterroriste de la police fédérale. “En 2016, cette cellule comptait 167 enquêteurs, ils sont 70 aujourd’hui. Donc quand on dit qu’il y a trop de monde dans l’anti-terro, je ne suis pas d’accord, réagit le syndicat.

Et d’énumérer les raisons pour lesquelles la DR3 est “quasi exsangue”. Après la commission d’enquête parlementaire sur les attentats de Bruxelles, les critiques ont, dit le syndicat, été virulentes à l’égard des policiers anti-terro. “Des propos qui n’ont pas été digérés par certains qui ont donc préféré partir”. Puis, en 2018, un accord sectoriel est intervenu, mais certains éléments attractifs de la fonction ont été supprimés, faisant fuir d’autres policiers encore. Enfin, la crise du Covid a aussi eu raison d’une partie de l’équipe de la DR3. “Il y a donc eu une succession de départs qui n’ont jamais été remplacés. En fait, le parcours de la DR3 est à l’image de la dégradation de la police fédérale, littéralement en état de mort cérébrale”.

Le syndicat explique enfin que, malgré cet état de crise, le travail policier n’est pas à pointer dans l’attentat de lundi. “Toutes les informations disponibles au sein de la police ont été transmises sur la plateforme commune des services de police et des renseignements et sur laquelle nous mettons toutes les informations sur les dossiers terro ou radicalisme.” Il s’agit en fait de la Banque de données commune terrorisme, extrémisme et processus de radicalisation, également connue sous le nom de “liste Ocam” ou “BDC”. Vincent Gilles précise par ailleurs que les services de sécurité étrangers, méfiants à l'égard de cette plateforme, ne livrent plus d’informations. "Et nos services de renseignement ne disposant pas de service extérieur, nous n'avons donc qu'une vue nationale", déplore le syndicat policier.