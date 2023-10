Trois fausses alertes à la bombe dans des écoles après l’attentat : quelles peines pour l'auteur ?

Ce jeudi, les écoles de ‘t SJIBke et de SJIB à Betekom dans le Brabant flamand, et l’Institut Sainte-Marie à La Louvière ont été évacuées suite à une alerte à la bombe. Les investigations menées avec, notamment, les chiens spécialisés de la police fédérale, se sont avérées négatives. À Betekom, l’immeuble situé en face de l’école et deux supermarchés avaient également été évacués par précaution.

À lire aussi

Ce mercredi, des alertes à la bombe ont également visé plusieurs aéroports européens, à commencer par celui d’Ostende. L’aéroport avait indiqué qu’il avait été évacué. Aucun passager n’était présent mais bien une cinquantaine de membres du personnel qui ont dû quitter le bâtiment. Après vérifications, l’aéroport a pu rouvrir. Il s’agissait d’un courriel de menace adressé à plusieurs aéroports : six aéroports français ont ainsi également été évacués (aéroports de Lille, Lyon, Toulouse et Nice, indiquant que pour celui de Nice).

À lire aussi

L’article 328 du code pénal est clair. Toute personne qui diffuse des fausses informations concernant un danger d’attentat, tout en sachant que ces informations sont fausses, risque une peine allant de trois mois à deux ans de prison et entre 50 et 300 euros d’amende (à multiplier par huit). Que le canal de diffusion soit oral (par téléphone, par exemple) ou écrit (lettre anonyme, par exemple).

Les fausses menaces d’attentats (”J’ai ou je vais personnellement poser une bombe) sont plus sérieusement punies. L’auteur d’une menace risque jusqu’à cinq ans de prison et cinq cents euros d’amende. La loi prévoit aussi de punir les menaces non verbales. Un geste ou un emblème peuvent constituer une menace d’attentat. Dans ce cas, la peine est plus légère : entre huit jours et trois mois et prisons et entre 26 et 100 euros d’amende (à multiplier par huit).

Toutes ces peines sont susceptibles d’être doublées si les personnes visées par les menaces sont vulnérables. Il s’agit de personnes âgées, de femmes enceintes, de malades, d’infirmes ou de personnes souffrant de déficiences physiques ou mentales. Pour que la peine soit doublée, il faut que l’auteur de la fausse alerte soit au courant de cette vulnérabilité.

Si l’alerte ou la menace a causé des dommages aux victimes (dommages psychologiques, arrêt de circulation de trains, monopolisation des services de police et de secours…), celles-ci peuvent demander réparation. Ce droit est prévu par l’article 1382 du code civil qui stipule que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.

En 2019, un individu a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine de travail de 300 heures (peine de travail maximale) et à une amende de 300 euros. Mais c’est au niveau civil que la condamnation a été la plus lourde. Le jeune homme a dû verser 380 000 euros de dommages aux différentes parties civiles. Ces dommages couvrent notamment la mise à l’arrêt de nombreux trains pendant plusieurs heures.

En 2017, deux des auteurs d’une fausse alerte à la bombe en gare de Namur avaient écopé d’un an de prison ferme. Des condamnations qui se veulent manifestement exemplaires pour éviter que de tels faits ne se reproduisent.