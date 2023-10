Démission de Van Quickenborne: une demande d'extradition envoyée au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, mais personne pour répondre...

En effet, une demande d'extradition de la part de la Tunisie concernant Abdesalem Lassoued transmise à la Belgique n'a jamais été traitée par le parquet du procureur du Roi de Bruxelles. Selon des sources bien informées, la demande d'extradition n'a pas été traitée "par erreur". La demande d'extradition, transmise le 1er septembre 2022 par le SPF Justice au parquet de Bruxelles, n'a pas été traitée. Le magistrat compétent n'a pas donné suite à cette demande d'extradition. En 2022, un total de 31 demandes d'extradition internationale ont été transmises à ce magistrat. Trente d'entre elles ont été traitées. Un dossier n'a pas été traité. Il s'agit du dossier du terroriste, a expliqué Vincent Van Quickenborne, ce soir.

"Ce manquement peut effectivement être une conséquence de la situation catastrophique qui règne au sein du parquet de Bruxelles, confie une source bien informée. Il suffit que cette demande d'extradition arrive et que, par manque de temps, elle n'est pas traitée de façon urgente. C'est sans doute ce qui s'est passé, et cela peut aboutir à ce que nous voyons aujourd'hui."

Et notre source de poursuivre : "Cela rappelle néanmoins que la situation au parquet de Bruxelles n'est pas anodine et qu'elle doit être résolue au plus vite".

"Parquet en souffrance"

Pour rappel, il n'y a plus de procureur du Roi officiellement nommé depuis le départ de Jean-Marc Meilleur, en avril 2021. C’est l'adjoint, Tim De Wolf qui a repris les rênes du parquet, en tant que procureur du Roi faisant fonction. Un poste ad interim qu’il occupe toujours, alors que le parquet de Bruxelles, le plus grand du pays, est en souffrance.

Outre l’absence d’un procureur du Roi officiellement nommé, le parquet de Bruxelles souffre aussi de son manque de moyens. En avril, La Libre révélait que le parquet avait envoyé un courriel aux différents chefs de corps de la région bruxelloise en vue d’adopter des “mesures de crise”.