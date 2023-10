"En Belgique, il y a un cocktail explosif pour la vente illégale d’armes"

En Europe, singulièrement en Belgique, le marché est d’ailleurs particulièrement bien fourni. Petits calibres ou armes de guerre, tout le monde peut y trouver son compte et sans devoir dépenser beaucoup d’argent. Ainsi, pour acquérir une arme semblable à celle utilisée par Abdesalem L., lundi soir, il ne faut débourser que 3 000 euros, explique Nils Duquet, directeur de l’Institut Flamand pour la Paix. “Le prix n’est pas un élément important, les trafiquants d’armes n’en font pas une priorité. Il y a tellement d’armes sur le marché qu’il est surtout important de vendre.”

Coût : 3 000 euros pour 40 à 50 ans de longévité

Yannick Quéau précise que les origines des armes présentes en Belgique sont nombreuses. “Il y a d’abord la région de l’ex-Yougoslavie, théâtre d’un conflit armé au début des années 90. Les armes sont encore en bon état, car elles ont une longue durée de vie. Si une arme est bien entretenue, elle peut tenir 40 à 50 ans. Ce sont donc des armes qui suscitent un intérêt partout.”

Nils Duquet évoque aussi d’autres sources alimentant le marché. “Depuis une dizaine d’années, il y a ce qu’on appelle la “Route de la Slovaquie” où il était très facile d’acheter des armes désactivées. La législation européenne était très coulante, partant du principe qu’il est difficile de réactiver ces armes. Ainsi, jusqu’en 2017, il était possible d’acheter une arme slovaque sans licence, explique le directeur de l’Institut Flamand pour la Paix. Problème : la procédure slovaque de désactivation des armes était loin d’être parfaite. Réactiver ces armes était donc facile. Les milieux criminels l’ont très vite compris, ce qui a boosté le trafic de vente d’armes.”

L’autre source de ce marché, ce sont les pistolets d’alarme, que l’on peut acheter facilement partout en Europe, à condition d’être majeur, explique Nils Duquet. “La plupart de ces modèles ne peuvent en principe pas être transformés en une arme dangereuse. Sauf que dans certains pays, comme la Bulgarie, on peut trouver ces pistolets pour 80 euros et les transformer en cinq minutes”.

Selon cet expert, l’existence d’un marché aussi bien fourni en Belgique s’explique aussi par un usage des armes à feu qui s’est accru. Surtout de la part des jeunes criminels qui n’ont pas peur de faire feu. En témoigne le nombre de fusillades qui ont littéralement explosé en Belgique, surtout dans le milieu de la drogue. “Les criminels s’arment pour protéger leurs biens ou pour intimider les autres. Leurs ennemis s’arment pour se défendre. Ce cercle vicieux permet au marché d’armes d’être prospère.”

Liens forts entre stupéfiants et armes

Nils Duquet ajoute d’ailleurs que “la Belgique est un pays de stupéfiants, où l’on trouve de la cocaïne, du cannabis et des drogues de synthèse”. “Et les narcotrafiquants sont ceux qui s’intéressent le plus aux armes. Les deux sont donc intimement liés.”

Il poursuit : “Ensuite, la Belgique a toujours été considérée comme un important producteur d’armes à feu avec, jusqu’à il y a peu, une législation assez laxiste”. “Avant 2006 et la loi Onkelinx, il était facile – même légalement – d’acquérir une arme à feu chez nous. Les criminels l’ont toujours su. Même si la loi est plus dure, la réputation de la Belgique n’a pas changé. Pour toutes ces raisons, la Belgique est donc un cocktail explosif dans la vente illégale d’armes.”

Yannick Quéau, directeur du GRIP, confirme que narcotrafic et vente d’armes sont connectés. Mais selon lui, la problématique ne touche pas que la Belgique. “D’autres pays d’Europe du Nord et ayant une zone portuaire sont touchés. Il y a des dynamiques similaires aux Pays-Bas via Rotterdam, en Allemagne via Hambourg et même en Suède via les ports de Malmö et de Göteborg. Il y a d’ailleurs une coopération transfrontalière entre ces pays-là, une coopération qui n’est pas toujours simple à mettre en œuvre ou pas toujours simple à aboutir avec les résultats espérés.”

Nils Duquet de conclure : “C’est incompréhensible de constater que le combat contre ce marché illégal est prioritaire en Europe – avec beaucoup d’initiatives d’Europol – alors qu’en Belgique, plaque tournante des armes à feu en Europe, ce n’est pas du tout le cas. C’est inscrit dans le plan national de sécurité, mais c’est une priorité sur le papier, pas sur le terrain. Début 2010, il y avait une dizaine de personnes spécialisées à la Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave de la police fédérale. Aujourd’hui, il y a trois ou quatre personnes.”