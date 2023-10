Dolorès attend encore des réponses, 20 après le meurtre de son frère: "Le tueur qui n'avait pas d'argent pour nous indemniser habite une belle villa"

Bref, justice a été rendue et les coupables, jugés et condamnés, ont purgé leur peine.

Et après ? Peut-on dire que le temps fait oublier ? Que le procès et l'emprisonnement ont apaisé les proches ?

Pour la sœur d'Alvarez que nous retrouvons vingt ans après, la réponse est clairement non. Pour Dolorès Derumier, la justice n'a pas répondu à tout, des questions sont restées sans réponse.

Ensuite, l'assassin principal, que la cour d'assises avait condamné à perpétuité, a été libéré au bout de 11 ans : On a un problème de vocabulaire, estime Dolorès. "Dans le dictionnaire, "perpétuité" signifie "pour toujours". Condamner à perpète, ce n'est pas libérer après quelques années ".

Enfin, la sœur apprend que depuis qu'il est sorti de prison, le meurtrier n'est pour le moins pas à plaindre.

Dans la famille, Dolorès est la dernière. Sa mère est morte : cancer. Sa sœur est morte: cancer. Pour Dolorès, ce qu'elles ont vécu, l'attente, l'atroce vérité, la douleur, le chagrin, n'est pas étranger.

Rencontre exceptionnelle avec la sœur d'un homme assassiné dans la force de l'âge. Après vingt ans, le mot "pardonner" n'est pas celui qui vient spontanément.

Retour sur l'affaire

Le crime du Roi de la Pizza avait fait les grands titres.

Jeudi 12 juillet 2002. Dans trois jours, Alvarez Derumier part en vacances, à Corfou. Le Schaerbeekois a 35 ans. Il est bel homme. Depuis l'année passée, il tient un restaurant grill pizzeria bien connu près de Mons, Le Picasso, route de Ath, à Jurbise. Le séjour à Corfou est offert par son associé dans la pizzeria. Ces vacances, Alvarez, qui s'est tellement investi, les a amplement méritées.

Sauf que le lundi, il manque le vol à Brussels Airport. Sa BMW est retrouvée près des abattoirs d'Anderlecht. La famille s'inquiète. L'associé rassure. "Alvarez est à Corfou. Je lui ai parlé sur le bord de la piscine, entouré de jolies filles".

A Schaerbeek, la mère d'Alvarez n'en croit rien. Elle connaît son fils. Il ne serait pas parti sans l'embrasser.

Sous la conduite de la (alors jeune) juge Anne Gruwez, la recherche de la police de Schaerbeek et le bureau Zicot de la Crime de la PJ de Bruxelles allaient vite suspecter l'associé et sa maîtresse. L'enquête envisageait le mobile financier. Alvarez Derumier détenait dix pour cent des parts alors que les deux autres, avec nonante pour cent, avaient tout à dire.

Encore fallait-il retrouver le corps : pas de cadavre ? Pas de crime !

Alvarez Derumier aurait 57 ans. Un âge auquel on peut enfin profiter. ©DR

La pizzeria, les alentours : le DVI a tout retourné, Alvarez restait introuvable. C'est finalement cinq mois après la disparition, que ses restes étaient exhumés à 700 mètres de l'établissement, dans les taillis du golf de Jurbise.

Il y avait un trou au milieu du crâne, l'entrée d'un projectile visiblement ressorti par la bouche.

Six tirs de carabine .22. Autant dire qu'on ne lui a laissé aucune chance.

Mobiles nébuleux

Après le procès, Dolorès, qui avait exprimé cette volonté, a pu exceptionnellement rencontrer les assassins en prison. Ils étaient détenus elle à Bruges et lui à Arlon. L'associé a maintenu sa version selon laquelle Alvarez aurait eu des gestes inappropriés envers la fille de sa maîtresse, une adolescente de dix-sept ans. C'est la version qu'il avait fournie lors du procès mais le président avait fait comprendre qu'elle était peu crédible. Dans le box, même sa maîtresse en avait une autre.

Qu'elle a d'ailleurs maintenue, lorsque Dolorès l'a rencontrée en prison. Elle lui parlé d'argent et en particulier, d'une "enveloppe brune" que le couple serait allé déposer en France, chez un notaire, deux jours après avoir tué Alvarez. "Elle m'a parlé d'un notaire à Toulon ou Toulouse."

En janvier 2005, la cour d'assises du Hainaut condamnait l'assassin principal à l'emprisonnement à perpétuité. Pour sa part, elle écopait de 12 ans de réclusion criminelle. Mais alors qu'ils étaient détenus depuis novembre 2002, elle demandait sa conditionnelle en 2007 - deux ans après le procès - et lui qui était condamné à perpétuité, était libéré le 3 novembre 2013, huit ans après le procès. L'apprenant, les proches d'Alvarez étaient ulcérés. Sa sœur Dolorès l'est toujours.

"Mon frère Alvarez"

Il n'y a aucun doute sur le fait que le meurtre était préparé, prémédité. Trois jours avant, ils avaient acheté des bottes au Brico de Ghlin, bottes dont ils auraient besoin pour traîner le corps dans le bois, ainsi que des gants et du produit pour laver le sang, du Monsieur Propre.

Pour Dolorès, "la haine ne sert à rien. (...). Je ne suis pas ce genre de femme. Quant à pardonner, non. Mais si j'ai du ressentiment aujourd'hui, c'est surtout envers la justice. Après tout, c'est elle qui leur a ouvert les portes de la prison, après onze ans."

Son frère qu'ils ont tué était la gentillesse faite homme. "Alvarez était affectueux, très attaché à sa famille, fidèle en amitié, attentionné, respectueux, mon frère avait le cœur sous la main. Il était toujours prêt à rendre service. Il n'acceptait pas la trahison et ne voyait pas le mal non plus, et c'est ce qui l'a tué".

Alvarez Derumier aurait 57 ans. Un âge auquel on peut enfin profiter.

De la cellule à la villa

L'assassin principal a purgé une partie de la peine à Mons, le restant à Arlon. Dans les années 1990, il avait séjourné au Congo. Il y avait des rumeurs disant qu'il aurait eu des ennuis là-bas et avait dû revenir en Belgique. Marié, il a résidé tout un temps à Woluwe. Sa femme a divorcé en 2000. Il avait déjà une relation avec cette femme, de quinze ans plus jeune, qu'il allait, en 2002, entraîner dans le crime.

Sorti de prison, l'assassin s'est établi le plus loin possible du Hainaut. Il a maintenant 83 ans et vit dans un coin absolument charmant de nos Ardennes, comme Dolorès Derumier l'a appris. C'est d'ailleurs encore un point qui la fâche. "Nous étions parties civiles, rappelle-t-elle. Il était également condamné à nous indemniser financièrement. Or pendant sept ans, il n'a pas versé un euro. Il n'avait pas d'argent, disait-il. Sauf que lorsqu'il a demandé à sortir et qu'il a fallu montrer qu'il faisait des efforts, il a subitement versé 25 euros pendant quelques mois. Il disait qu'il était sans le sou ? Et j'ai appris qu'il habitait une belle villa ? C'est logique que je veuille comprendre".

Dolorès fait le lien avec cette enveloppe dont lui a parlé la complice rencontrée en prison, cette enveloppe qu'on serait allé déposer chez un notaire, en France, deux jours après le meurtre. Et tout ça, pour elle, n'est décidément pas clair.

Trop de questions, trop de zones d'ombre l'empêchent aujourd'hui de tourner la page. Si la justice avait répondu à tout. Si les condamnés n'étaient pas sortis si tôt. Alors oui, l'apaisement serait venu. Mais là, dans ces conditions, c'est non.