Attentat à Bruxelles: la demande d'extradition d'Abdesalem Lassoued a été perdue de vue au parquet de Bruxelles le 12 septembre 2022

Ce samedi matin, le Premier ministre ainsi que les acteurs du monde judiciaire se sont rassemblés pour faire le point sur les agissements de nos autorités sur le dossier d’Abdesalem Lassoued. L’objectif est d’identifier ce qui n’a pas fonctionné et d’en tirer les leçons. ”Un an plus tard, l’affaire aurait dû être traitée.