Devant le président, les prévenus se succèdent. Puis le juge appelle un certain Ramzi (prénom d’emprunt) à se présenter avec son avocat. Au milieu du groupe d’élèves, un jeune homme ôte sa capuche, se lève et avance d’un pas ferme vers l’avant de la salle d’audience.

Ramzi, c’est lui. Petite silhouette frêle, le jeune garçon de 19 ans – “bientôt 20”, précise-t-il – a été arrêté pour vente et trafic de stupéfiants.

Dans la peau d’un dealeur

Il circulait en mobylette lorsqu’une patrouille de police, intriguée par la forte odeur de cannabis, l’a interpellé. Les policiers retrouvent 18 pacsons de 40 gr de cannabis et 300 euros en petites coupures. Ramzi ne pinaille et admet très vite : il vend de la drogue et était d’ailleurs en route pour en livrer à un client.

Les policiers se saisissent de l’adresse indiquée sur le GPS de Ramzi et contactent le client. Ce dernier explique qu’il commande régulièrement du cannabis en contactant, via WhatsApp, un numéro de téléphone général. Ensuite, une personne vient livrer la marchandise, précisant qu’il ne s’agit jamais du même livreur.

Ramzi est donc un “travailleur” parmi d’autres. “J’ai une vie peu envieuse, celle d’un livreur de drogues, expliquera le jeune prévenu. Chaque jour, je reçois 100 gr à livrer, 2 gr pour ma consommation perso, 10 euros pour manger et le plein de carburant pour mon véhicule, payé par mon patron.”

Pour qui travaille-t-il ? “Je n’ai rien d’autre à dire si ce n’est que je me suis fait prendre et j’assume. Je regrette ce que j’ai fait, parce que je me rends compte que le jeu n’en valait pas la chandelle”, confie Ramzi.

”Esclave des temps modernes”

Le juge rappelle à Ramzi que quelques semaines avant d’être interpellé, il avait été condamné pour les mêmes faits, s’en sortant avec une peine de travail. “Vous dites que vous regrettez. Mais vous êtes déjà en état de récidive, souligne le président. Vous êtes un esclave des temps modernes. Vous prenez beaucoup de risques pour enrichir quelqu’un qui n’en prend pas. J’aurai préféré avoir, devant moi, la personne qui vous emploie, mais bon. Vous participez, vous aussi, à alimenter la société de stupéfiants. Et vous avez décrit un commerce bien ficelé, manifestement bien rentable.”

Et le magistrat d’insister sur la gravité de la situation, précisant que Ramzi risque cinq ans de prison.

Ramzi hausse les épaules. Il n’apprécie pas les qualificatifs employés. “Vous me traitez d’esclave, et je trouve que ça n’est pas très respectueux. Puis vous me parlez de cinq ans de prison. Si je dois faire ces cinq ans, je m’en fiche. En sortant de prison, je n’aurai que 25 ans. Je vous dis que je regrette et que j’assume, que voulez-vous de plus ? Vous croyez qu’être enfermé va me rendre meilleur ? Non, je ne crois pas. La prison, je n’en ai pas peur.”

Le président explique ne pas avoir voulu être irrespectueux, mais souhaitait conscientiser Ramzi sur la situation dans laquelle il s’était empêtré.

”Je veux continuer à consommer”

Le procureur du Roi, lui, souhaitait requérir un sursis probatoire. Mais dit avoir changé d’avis en écoutant le prévenu qui ne semble pas conscient de la gravité des faits reprochés. Le procureur requiert deux ans de prison.

Le conseil de Ramzi rappelle que son client est en aveux, que le fait d’assumer en fait une personne sincère, qui ne se débine pas face à ses responsabilités. Et de plaider une peine de travail, en plus d’un suivi psychologique pour aider Ramzi à se défaire de sa consommation.

Le juge demande au prévenu s’il est d’accord.

”Non. Les thérapies, je ne veux pas, répond Ramzi. Je veux continuer à consommer. Dire le contraire, c’est mentir. Donc voilà.”

Le président le regarde d’un air stupéfait. “Monsieur, vous êtes d’une sincérité désarmante. Vous dites ce que vous pensez, mais vous devriez penser mieux. Vous n’êtes pas bête et peut-être devriez-vous mieux réfléchir à ce que vous risquez.”

Ramzi hausse les épaules, pour exprimer qu’il n’a plus rien à dire. Il sera fixé sur son sort le 3 novembre.