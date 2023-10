Le mauvais état du parquet de Bruxelles explique la mauvaise gestion du dossier Lassoued. “Nous n’avons aucune trace de l’itinéraire exact du dossier”

Vendredi soir, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a annoncé qu’un magistrat du parquet de Bruxelles avait commis “une erreur” dans ce dossier. Endossant la responsabilité politique, le libéral flamand a démissionné. Mais les zones d’ombre demeuraient nombreuses quant à l’implication du parquet du procureur du Roi de Bruxelles.

Tim De Wolf, à la tête de ce parquet, et son supérieur hiérarchique, le procureur général de Bruxelles Johan Delmulle, ont sollicité la presse, dimanche matin, pour s’expliquer. La salle était comble. Aucune question des journalistes n’était toutefois autorisée.

”L’affaire aurait dû être réglée”

Tim De Wolf a exposé ce qui était actuellement connu de l’itinéraire du dossier d’Abdesalem Lassoued par la justice bruxelloise. Le Tunisien a été condamné dans son pays, en 2005, à 26 ans de prison. Mais il s’est évadé en 2011. Onze années plus tard, soit en juillet 2022, la justice tunisienne l’a signalé, via Interpol, en vue de l’extrader vers Tunis. En août 2022, les autorités tunisiennes ont adressé à la Belgique une demande d’extradition. Une série de documents ont été annexés à cette requête. Ces derniers documents ont été réceptionnés par le parquet du procureur du Roi de Bruxelles le 8 septembre 2022. Le personnel administratif du parquet a ensuite préparé le dossier de Lassoued à la date du 12 septembre, ajoutant à cela deux questions – Tim De Wolf n’en a précisé la teneur – à l’adresse du magistrat en charge de l’affaire. Et puis ? C’est là que le bât blesse.

”Aucun des collègues concernés ne se souvient de ce qu’il est advenu de ce dossier spécifique, il y a un an. Il n’y a aucune trace d’un traitement ultérieur”, a expliqué Tim De Wolf. “Il est possible que le dossier ait été discuté oralement, que le magistrat ait demandé que le dossier soit soumis à nouveau, plus tard, en raison d’un trop grand nombre d’affaires urgentes à traiter”, poursuit le procureur du Roi. Insistant sur le fait qu’il ne s’agit que de possibilités, puisque personne ne sait, concrètement, ce qui s’est passé. “Nous n’avons aucune trace de l’itinéraire exact du dossier”, a-t-il d’ailleurs confié, l’air grave.

Tim De Wolf a également admis que, “un an plus tard, l’affaire aurait dû être réglée”, ajoutant que le grave sous-effectif au parquet a joué un rôle, ce qui permet “d’expliquer en partie” ce qui s’est passé, mais “pas de le justifier”.

Plus de soutien

Concernent ce manque de moyens, Tim De Wolf, tout comme le procureur général Johan Delmulle, ont exprimé leur “grande gratitude” à l’égard du gouvernement fédéral qui a annoncé, samedi soir, des mesures de soutien au parquet de Bruxelles.

Lors d’une conférence organisée samedi, le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), a effectivement déclaré que “les effectifs du parquet de Bruxelles seront entièrement pourvus (actuellement, le parquet compte 95 magistrats alors que le cadre prévoit qu’ils doivent être 119, NdlR) et le parquet sera renforcé avec cinq nouveaux magistrats”. De Croo a aussi affirmé qu’une solution allait aussi être trouvée pour qu’un procureur du Roi puisse être nommé, “après neuf ans d’incertitude juridique”. En effet, après le départ du procureur du Roi Jean-Marc Meilleur, en avril 2021, c’est son adjoint, Tim De Wolf, qui a repris les rênes comme procureur du Roi “faisant fonction”. Faute de solution ce blocage d’ordre communautaire, Tim De Wolf est toujours en poste depuis.

Une situation dénoncée à de nombreuses reprises par le procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle. Lors de la dernière rentrée judiciaire, il a même pointé un “désintérêt” et une “abstention coupable du politique”, incapable de nommer un véritable patron au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, par ailleurs le plus grand du pays. Face aux mesures de soutien annoncées donc par Alexander De Croo, le procureur général Johan Delmulle s’est dit “content”. “J’attends les projets de texte du gouvernement”, a-t-il conclu.

D’autres mesures ont par ailleurs été annoncées, samedi soir, par le Premier ministre. Ainsi, 50 équivalents temps plein vont renforcer la police judiciaire à Bruxelles. La police ferroviaire sera également renforcée de 25 équivalents temps plein. Enfin, il est question d’un plan pour renforcer la numérisation des services de sécurité avec une attention prioritaire pour le croisement des différentes bases de données, et de créer une base de données avec “toutes les personnes qui ont reçu l’ordre de quitter le territoire. Ces informations pourront être comparées avec celles que possède la police”.