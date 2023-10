Les juges de paix de Bruxelles en manque de personnel, tirent la sonnette d'alarme: "Une carence structurelle qui affaiblit les juridictions"

Des carences structurelles en personnel existent au sein des justices de paix et des tribunaux de police des arrondissements de Bruxelles et de Hal-Vilvorde, a averti lundi l'Union royale des juges de paix et de police (URJPP) dans un communiqué. Certains cantons de la justice de paix de Bruxelles sont en effet vacants, tandis que les justices de paix et tribunaux de police de Bruxelles et Hal-Vilvorde n'ont pas de président.