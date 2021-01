À quelle heure Marc Dellea est-il mort ? Judiciaire Annick Hovine

© BELGA

Les circonstances de la mort de Marc Dellea, un négociant en café retrouvé mort d’une balle dans la tête dans son appartement de Laeken en juillet 2014, restent énigmatiques. Le procès en première instance de Sylvia B. et de son amant de l’époque (il est devenu son mari), Christian Van Eyken, n’avait pas permis de les déterminer. Les deux prévenus, qui sont les derniers à avoir vu Marc Dellea vivant, ont été reconnus coupables d’assassinat, le 3 janvier 2019, et condamnés chacun à 23 ans de prison. L’ex-député francophone au Parlement flamand et sa femme ont fait appel.