Le parquet a requis lundi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, l’acquittement partiel de l’avocat Alexis Deswaef, attaqué en justice par un commissaire de police.

Le parquet a estimé que la suspicion d’outrage à officier de police n’était pas établie, mais que celle de harcèlement l’était.

En juillet 2019, le commissaire Pierre Vandersmissen a cité directement devant le tribunal Alexis Deswaef, ancien président de la Ligue des droits humains (LDH), lui reprochant des faits de harcèlement et d’outrage sur les réseaux sociaux, entre 2008 et 2016.

La défense d’Alexis Deswaef, Me Christophe Marchand et Me Jean-Pierre Buyle, a plaidé à titre principal l’incompétence du tribunal parce qu’il s’agit, selon elle, d’un délit de presse.

Du reste, les avocats ont estimé que leur client avait simplement usé de son droit à la liberté d’expression et que, de plus, les éléments constitutifs des infractions visées n’étaient pas réunis.

Me Marchand et Me Buyle ont également rappelé que le commissaire Vandersmissen avait, avant d’introduire une citation directe contre Alexis Deswaef, déposé une plainte contre lui auprès du parquet, lequel l’a classée sans suite.

Période infractionnelle de huit ans

En juillet 2019, Pierre Vandersmissen a décidé de faire citer Alexis Deswaef directement devant le tribunal. L’officier de police soutient que, pendant une période infractionnelle de huit ans, entre 2008 et 2016, l’avocat l’aurait harcelé et outragé.

La Ligue des droits humains avait réagi en affirmant que son ancien président n’avait fait qu’exercer son droit à la libre expression, dans le cadre de sa fonction d’alors.

Peu avant cette citation directe, Alexis Deswaef avait déposé plainte contre le commissaire qui l’attaque, en raison du fait qu’il l’avait fait arrêter lors d’un rassemblement contre le racisme le 2 avril 2016 à Bruxelles.

Alexis Deswaef et Pierre Vandersmissen s’étaient déjà retrouvés au tribunal, en septembre 2019. L’audience avait eu lieu dans la 45e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, mais elle avait été remise sine die.

Il avait été décidé, à l’époque, que l’affaire soit fixée devant la 50e chambre, compétente pour les affaires concernant la police.

Ce lundi, l’avocat et le commissaire de police se sont donc à nouveau retrouvés.

Le tribunal de première instance de Bruxelles a pris l’affaire en délibéré. Le jugement sera rendu le 15 juillet prochain.