Après avoir reçu plusieurs réactions concernant la divulgation d’informations sur le domicile où vit Michel Lelièvre dans le cadre de sa libération conditionnelle, la direction de la rédaction de La Dernière Heure a tenu à s'expliquer, dans un communiqué à l’attention de ses lecteurs.

"Nous tenons tout d’abord à clarifier que La DH n’a jamais divulgué l’adresse exacte de Monsieur Lelièvre. Il nous a semblé légitime de relayer les inquiétudes d’un chef de corps de police, représentant de l’état, quant à sa mission de protection. Difficultés et inquiétudes confirmées par le bourgmestre de la commune qui n’avait pas été mis au courant de la présence de cette personnalité sur son territoire", expliquent nos confrères.

Avant d'ajouter que “dans le contexte actuel et vu les événements récents, il avait été inopportun de divulguer cette information avec autant de précision”.

La DH précise : “C’était probablement une erreur. Nous en avons sous-estimé l’impact émotionnel sur une partie de la population. Notre devoir est et reste d’informer, non de choquer. Nous présentons donc nos excuses si nous avons heurté certaines sensibilités.” La Dernière Heure ajoute encore : “Nous n’avons jamais participé à la moindre traque ni à l’alimentation de sentiments vengeurs. Nous les condamnons fermement. Hier, aujourd’hui et demain.”