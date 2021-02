Procès Mawda: Le tribunal ne se prononcera que sur les faits, pas sur la politique d'accueil des migrants Judiciaire Belga Le tribunal correctionnel de Mons a entamé vendredi à 13h00 la lecture du jugement dans le cadre de l' affaire Mawda.

La présidente a déclaré d'emblée que le tribunal ne se prononcerait que sur les faits dont il était saisi et non sur la politique menée par la Belgique en matière d'accueil des migrants. "Aussi légitimes que les interrogations des parties civiles puissent être, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur des éléments qui dépassent largement le cadre de sa saisine", a déclaré la présidente Bastiaans. Les réponses apportées ne seront donc que pénales et pas politiques.