Dans leurs pires cauchemars, Agata et Semun, les propriétaires d’une maison arrivée en fin de bail en novembre 2020, n’auraient pu imaginer l’épreuve qu’ils traverseraient avec leur locataire. Ce dernier, n’entendant pas quitter les lieux, avait obtenu d’y demeurer quelque temps. Il en est finalement parti le 14 mars. Le jour même, Agata et son mari se sont rendus à l’adresse. "Oh, mon Dieu", s’est exclamée la jeune femme, horrifiée de découvrir l’état dans lequel se trouvaient les lieux. "Une véritable catastrophe."