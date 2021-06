Elle rendra sa décision, portant sur le renvoi devant le juge du fond des inculpés, le 17 septembre 2021.

Soit la chambre des mises en accusation confirmera la décision de la chambre du conseil et renverra les dix inculpés devant la cour d'assises, soit elle suivra le réquisitoire du parquet fédéral et renverra huit inculpés aux assises et deux autres vers le tribunal correctionnel.