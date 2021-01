Au deuxième jour du procès, en appel, de Christian Van Eyken et de son épouse Sylvia B., poursuivis pour l’assassinat, en juillet 2014, de Marc Dellea, précédent compagnon de la suspecte, on entendait les inspecteurs principaux de la “crime” de Bruxelles, qui sont descendus sur les lieux le jour où le corps du négociant en café de 45 ans a été retrouvé mort dans son appartement de Laeken, tué d’une balle dans la tête.

Il a fallu se mettre à deux, mardi, pour déballer un paquet grand comme une porte et recouvert de papier kraft, contenant le cadre d’une moustiquaire. Cette pièce à conviction est au centre du second procès contre l’ex-député francophone au parlement flamand et son épouse. Christian Van Eyken et Sylvia B., qui était sa collaboratrice parlementaire, clament leur innocence depuis le premier jour. En septembre 2019, le tribunal correctionnel de Bruxelles les avait pourtant considérés comme coupables et condamnés chacun à 23 ans de prison.