De l'aveu d'un confrère pénaliste ayant pignon sur rue, Caroline Heymans est déjà "une très bonne avocate". Du haut de ses 28 ans, cette Bruxelloise a quitté l'équipe de Dimitri de Beco pour lancer son propre cabinet. "En ce moment, c'est plus calme à cause du Covid et plus lent à cause des vacances, mais les audiences pour des dossiers de détenus, qui constituent la majorité de mes clients, continuent. Et puis, la crise actuelle a vu apparaître une nouvelle forme de criminalité : les infractions aux mesures contre le Covid", souligne-t-elle. Interview.