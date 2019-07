Quand on entre dans le bureau de Catherine Toussaint, sis avenue Louise, à Ixelles, un détail saute aux yeux. Les murs, le mobilier, quelques objets et même les orchidées : tout est d'un blanc immaculé. Tout ou presque, en réalité, puisque quelques éléments de bois se fondent dans le décor. "J'adore ce mélange. Je trouve ça extrêmement serein, sain, apaisant", détaille la pénaliste bruxelloise. Dans cette pièce au style épuré, les photos et dessins des enfants de maître Toussaint sont nombreux. "Ça, c'est sacré", sourit-elle. Y figure aussi un petit portrait de Frédéric Clément de Cléty, brillant avocat décédé à l'aube de ses 50 ans. "Un ami d'enfance, dont les plaidoiries pouvaient être magistrales", lâche Mme Toussaint. Interview.



Etes-vous prête à défendre tous types de clients ?