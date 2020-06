Ils étaient invités par Erik Van der Paal, un développeur de projet qui était alors actif avec Land Invest Group dans un certain nombre de gros dossiers anversois, comme le site de l'abattoir.

M. Van der Paal avait porté plainte avec partie civile contre les deux journalistes d'Apache. Il estime notamment qu'il n'était pas une figure publique au moment des faits, qu'il s'agissait d'une fête privée et que dès lors, Apache n'avait pas le droit de filmer et de relier ensuite les images à des allégations de conflit d'intérêts. Land Invest Group avait aussi déposé plainte, en février 2018, mais elle avait été déclarée non fondée.

Le tribunal devra examiner entre autres l'équilibre entre l'information des citoyens et le droit à la vie privée.