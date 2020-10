Comment la crise sanitaire affecte nos droits fondamentaux : "On n’a jamais connu de telles restrictions des droits en Belgique" Judiciaire03:48 Maryam Benayad

© Marie Russillo

La pandémie qui touche les citoyens des quatre coins du globe fragilise une partie de nos droits fondamentaux. Ce constat, s’il n’est pas neuf, suscite de plus en plus l’inquiétude de nombreux avocats et experts des questions juridiques.