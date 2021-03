En mars 2020, magistrats et avocats dénonçaient l’absence de perspectives, des décisions prises “à la hâte” et aux conséquences lourdes tant pour l’institution de la justice que pour les justiciables.

Un an plus tard, à quel rythme avance-t-on dans les cours et tribunaux ? “Le Covid aura indéniablement laissé des traces, mais il y a eu des avancées. Timides, mais réelles”, concède Maurice Krings, le bâtonnier de Bruxelles.