Cela fait plusieurs heures qu’elle attend son tour, assise sur un de ces vieux bancs de l’antique salle d’audience du tribunal du travail de Namur. Enfin, c’est à elle de s’avancer devant le juge et le greffier. Elle a une trentaine d’années sans doute. On l’appellera Barbara. Longue queue-de-cheval, robe à motifs sur un pantalon foncé, elle se place entre sa médiatrice de dettes et son avocate. Elle salue, puis se tait.